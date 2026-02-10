scorecardresearch
 
आज 10 फ़रवरी 2026 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले आर्थिक क्षेत्र में पाएंगे सुधार, करियर व्यापार में बना रहेगा लाभ

Aaj ka Vrishabh Rashifal 10 February 2026, Taurus Horoscope Today: संबंधों में घनिष्ठता व स्थिरता में वृद्धि होगी. विभिन्न मोर्चों पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा. उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे.

वृष - साझा प्रयासों को बेहतर बनाएंगे. आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. करियर कारोबार बढ़त पर रहेगा. कामकाज में टीम बढ़ाने की कोशिश बनी रहेगी. संबंधों में घनिष्ठता व स्थिरता में वृद्धि होगी. विभिन्न मोर्चों पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा. उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. योजनाओं को गति देंगे. वांछित सफलता मिलेगी. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. निजी मामले पक्ष में रहेंगे. रुटीन संवारेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी व्यवस्था बल देंगे. टीम को बेहतर बनाए रखेंगे. पेशेवरों पर भरोसा बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों में पहल बनाए रखेंगे. शुभता और सक्रियता बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक वाणिज्यिक लक्ष्य साधेंगे. कार्यक्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा. भूभि भवन एवं पूंजीगत मामले सकारात्मक रहेंगे. हितसंरक्षण पर जोर बना रहेगा. स्थायित्व पर बल रखेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंध मधुर बनाए रखेंगे. करीबियों पर भरोसा बढ़ेगा. रिश्तों को बल मिलेगा. व्यवहार में सहज रहेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रियजन से भेंट होगी. विनम्रता से काम लेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. निजी गतिविधियों में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- साहस से पक्ष रखेंगे. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य समस्याएं शांत रहेंगी.

शुभ अंक : 4 6 और 9

शुभ रंग : मैजेंटा

आज का उपाय : महाबली और ज्ञानियों में अग्रणी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. जिम्मेदार बनें.

