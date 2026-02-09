scorecardresearch
 
आज 9 फ़रवरी 2026 वृष राशिफल: स्पष्टता बढ़ाएंगे, भेंट चर्चा में सहज रहेंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 9 February 2026, Taurus Horoscope Today: खर्च पर अंकुश की कोशिश बनाए रखें. बजट पर नियंत्रण रखें. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. समय प्रबंधन बेहतर बनाएं. लेनदेन में संकोच होगा.

वृष - स्मार्ट वर्किंग और पेशेवर चर्चा संवाद संवारेंगे. सहज वाणी व्यवहार रखेंगे. नियमितता व निरंतरता बढ़ाएंगे. अप्रत्याशित स्थिति से बचेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. कर्मठता पर बल बनाए रहेंगे. कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह से बचें. समता सामंजस्य से आगे बढें. जोखिम के कार्य न करें. परिश्रम पर भरोसा बढ़ेगा. अनुशासन से आगे बढ़ें. कला कौशल को बल मिलेगा. व्यवस्था पर जोर देंगे. सहकार की भावना बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय - सेवाक्षेत्र में सफलता पाएंगे. सूझबूझ भरा प्रदर्शन करेंगे. नौकरीपेशा सक्रियता बढ़ाएंगे. मेहनत व लगन से स्थितियों में सुधार आएगा. स्पष्टता बढ़ाएंगे. भेंट चर्चा में सहज रहेंगे.

धन संपत्ति- खर्च पर अंकुश की कोशिश बनाए रखें. बजट पर नियंत्रण रखें. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. समय प्रबंधन बेहतर बनाएं. लेनदेन में संकोच होगा. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- जरूरी बात कह पाने में सफल होंगे. मित्र व समकक्ष से भेंट के अवसर बनेंगे. भावनात्मक विषयों में बहकावे में नहीं आएं. जिद और अहंकार से बचें. अनजानों से दूरी रखें. रिश्तों में संवेदनशील रहें. रिश्तों में धैर्य रखेंगे. करीबियों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे. उचित समय का इंतजार करेंे.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन संवारें. स्वास्थ्यगत दोषों को अनदेखा न करें. संकेतों के प्रति सजग रहें. अपनों का ख्याल रखें. आत्मनियंत्रण बढ़ा रहेगा. नियम बनाए रखें.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : शिवशंकर भोलेनाथ का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. परिश्रम पर जोर बनाए रहें.

