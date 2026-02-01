आज 1 फ़रवरी 2026 वृष राशिफल: कार्य व्यापार अनुकूलन रहेगा, साहस पराक्रम से काम लेंगे

वृष - चर्चा संवाद प्रभाव के साथ अपना पक्ष रखेंगे. सहकारिता और सद्भाव बढ़ेंगे. कार्य विस्तार के प्रयास संवार पर रहेंगे. सुख सुविधाओं पर फोकस होगा. सामाजिकता का भाव बना रहेगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. वाणिज्यिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. कार्य व्यापार में उत्साह से भाग लेंगे. सुखद संदेशों का आदान प्रदान बना रहेगा. परिजनों से सुख सौख्य साझा करेंगे. यात्रा के अवसर बनेंगे. आस्था बढ़ेगी. संपर्क संचार का क्षेत्र बड़ा होगा. साहस पराक्रम को बल मिलेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. सहजता सक्रियता बढ़ाए रहेंगे. निवेश एवं विस्तार कार्यों में रुचि रहेगी. पेशेवर मामले व्यवस्थित रहेंगे. कार्य व्यापार अनुकूलन रहेगा. साहस पराक्रम से काम लेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक वाणिज्यिक क्षेत्र में अपेक्षा से प्रदर्शन करेंगे. वित्तीय गतिविधियों में सहजता रहेगी. पेशेवर संबंधों में सुधार आएगा. आर्थिक विषयों में चर्चा संवाद फोकस रहेगा. महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति होगी.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ हर्ष आनंद से समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. रिश्तों में विनय विवेक बढ़ाएंगे. मेहमानों का आगमन बना रहेगा. प्रेम साहचर्य के मामले संवरेंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. संबंधों में प्रभावशाली रहेंगे. रिश्तों में मिठास बनाए रखेंगे. सहोदरों से करीबी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में सहज रहेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. अपनों का विश्वास जीतेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक बना रहेगा. सभी प्रसन्न होंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 1 4 और 6

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे मेवे, मिश्री और फल बांटें. आलस्य त्यागें.

---- समाप्त ----