टैरो टिप्स 24 सितंबर 2020: वृष राशि वाले की आय में होगी बढ़ोतरी, राशि के अनुसार करें खास उपाय

Tarot Tips Today 24 September 2020: कर्क राशि वाले धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. घर में कोई शुभ कार्य हो सकते हैं. शुभ समाचार मिल सकता है. धन की प्राप्ति हो सकती है. बच्चों का स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. ये लोग आज पीले वस्त्र पहनें या पीला रूमाल साथ रखें. टैरो टिप्स में राशि के अनुसार कार्ड्स के जरिए जानिए आज के खास उपाय.



> Tarot Tips For Aries Horoscope

मेष राशि (The sun)- आज का दिन व्यय वाला है. धनहानि की आशंका है. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. ज्यादा भागदौड़ से बचें. किसी से मिलने से नकारात्मक विचार आएंगे.

उपाय: पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाएं, इसके बाद "ऊं नमो भगवते वासुदेवाय" का जप करते हुए केसर का तिलक लगाए और केले के वृक्ष में जल अर्पित करते हुए उसकी धूप-दीप से पूजा करें.



> Tarot Tips For Taurus Horoscope

वृष राशि (Reverse of moon)- आय में वृद्धि होगी. व्यापार में लाभ होगा और मित्रों से सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होंगे. यात्रा पर भी जा सकते हैं. नए कारोबार शुरू करने में लाभ होगा.

उपाय: गुरु बृहस्पति की मूर्ति या फोटो में पीलें रंग के कपड़े में विराजित करें और पूजा करें. अपनी पूजा में पीले चावल, केसरिया चंदन, पीले फूल, प्रसाद में चाहे तो चने की दाल और गुड का इस्तेमाल करें.



> Tarot Tips For Gemini Horoscope

मिथुन राशि (Page of wands)- आज का दिन अच्छा रहेगा. मान-सम्मान बढ़ेगा. कारोबार में भी सफलता मिलेगी. धन का आगमन होगा. नए कार्य करने में फायदा होगा.

उपाय: तुलसी के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाएं.



> Tarot Tips For Cancer Horoscope

कर्क राशि (The heirophant)- धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. घर में कोई शुभ कार्य हो सकते हैं. शुभ समाचार मिल सकता है. धन की प्राप्ति हो सकती है. बच्चों का स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें.

उपाय: पीले वस्त्र पहनें या पीला रूमाल साथ रखें.



> Tarot Tips For Leo Horoscope

सिंह राशि (Reverse of Lovers)- आज का दिन अच्छा है. इस राशि वाले लोगों को जप और दान करना चाहिए. मन में अच्छे विचारों को रखें. नकारात्मक विचारों से बचें. नए लोगों से मिलें तो नकारात्मक विषयों पर चर्चा न करें.

उपाय: श्रीहरि को पीले फूल अर्पित करें.



> Tarot Tips For Virgo Horoscope

कन्या राशि (The fool)- आज का दिन शुभ है. व्यापार में उन्नति होगी. सामाजिक रिश्तों में सुधार होगा. धन का आगमन होगा. नई जगह यात्रा पर जा सकते हैं. न्यायालय वाले कार्यों में सफलता मिलेगी.

उपाय: ॐ ग्रां ग्रीं ग्रों स: गुरुवे नम: मंत्र का 108 बार जप करें.



> Tarot Tips For Libra Horoscope

तुला राशि (Queen of pentacles)- आज आपको कार्य में सफलता मिलेगी. उन्हें वाणी में संयम और खर्च में नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. नई चीजों को न लें. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें.

उपाय: कार्यस्थल पर पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग करें, लक्ष्मी-नारायण को लड्डू का भोग लगाएं.



> Tarot Tips For Scorpio Horoscope

वृश्चिक राशि (Ace of swords)- आज के दिन धन निवेश में सतर्क रहना चाहिए. संतान के प्रति चिंता हो सकती है. यात्रा करना अच्छा नहीं रहेगा. जप और गीता का पाठ करें.

उपाय: माथे पर पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाने से गुरु मजबूत होता है.



> Tarot Tips For Sagittarius Horoscope

धनु राशि (The wheel of fortune)- परिवार में वाणी पर संयम रखने की जरुरत है. मन में अशांति रहेगी. धन हानि और खर्च की आशंका रहेगी. प्रियजनों से व्यवहार में संयम रखें. क्रोध से बचें.

उपाय: ॐ बृं बृहस्पते नम:



> Tarot Tips For capricorn Horoscope

मकर राशि (Six of cups)- आज का दिन अच्छा रहेगा. कारोबारियों के लिए समय अनुकूल है. नए कार्य का शुभारंभ करना अच्छा होगा. न्यायालय संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी.

उपाय: देवगुरु बृहस्पति के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाएं.



> Tarot Tips For Aquarius Horoscope

कुंभ राशि (kNight of pentacles)- अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे. वाणी पर संयम बरतें और अनावश्यक खर्च से बचें. परिवार में क्लेश रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. बच्चों को बाहर न भेजें.

उपाय: ॐ ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः



> Tarot Tips For Pisces Horoscope

मीन राशि (Ten of cups)- आज का दिन अच्छा रहेगा. धार्मिक यात्रा का योग है. मित्रों के साथ संबंध सुधरेंगे. घर में शांति रहेगी. आपसी व्यवहार में प्रगाढ़ता आएगी. मन में उत्साह रहेगा. किसी नए समाचार मिलने का योग है.

उपाय: चमेली के पुष्प, गूलर, दमयंती, मुलहठी और शहद मिश्रित जल से स्नान करें.