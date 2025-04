Tarot Rashifal 29 april 2025 Kark (Cancer): धन संबंधी परेशानी से राहत मिल सकती हैं, बचत करने पर ध्यान दें

Tarot Rashifal 29 april 2025 Kark: जीवन में न तो हमेशा अंधकार रहता है और न ही प्रकाश. अतः इस परिवर्तन को सहर्ष ही स्वीकार करें. जो हुआ वो अच्छा था और जो होगा. वो भी अच्छा होगा. इस नीति पर चलते हुए अपने कार्यों को पूरी मेहनत से पूरा करें. जब कोई स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर हो रही हो. तो घबराएं या असंयमित न हो. सब कुछ अपने परमपिता परमात्मा पर छोड़ दें.

Know how the day will be for Cancer people today from Tarot card reader?