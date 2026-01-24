Vrishchik Tarot Rashifal 24 January 2026: स्थिति बेहतर होगी, हौसला बनाए रखें

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Six of cups

किसी पुराने मित्र से मिलने के बाद बचपन की यादें फिर से ताजा हो जाएंगी.दोनों इस समय का भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं.किसी पुरानी बात के लेकर जीवन की कड़वी सच्चाई जिस तरह सामने आई है.ऐसा कभी आपने सोच भी नहीं था.यह बात परेशानी करने वाली है.अपनी मां,दादी या नानी के साथ अपनी परेशानी को साझा कर सकते हैं.जीवन में सुख एवं दुःख में हमेशा संतुलन होना चाहिए.सफलता को लेकर अहंकारी न हो जाए और दुःख में अपना हौसला न खो दें.जीवन में हमेशा हिम्मत और हौसला बनाए रखें.

मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास पहले से ज्यादा मजबूत होने लगा हैं.पूर्व में किसी मित्र के साथ हुए मतभेद के चलते दोनों की मित्रता में तनाव आ चुका है.समय अनुकूल है.इस रिश्ते को पुनः सुधारने का प्रयास करें.नए व्यक्ति से मुलाकात जल्द ही रिश्तेदारी में बदल सकती है.कुछ लोगों के मतलबीपन वाले रिश्ते से दूर जाने की सोच सकते है.

स्वास्थ्य: मौसम में आता हुआ बदलाव अचानक से बीमार कर सकता हैं.अपने खानपान और दिनचर्या का ख्याल रखें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से पहले से बेहतर हो रही है.किसी नए कार्य की सफलता अच्छे लाभ लेकर आ सकती हैं.

रिश्ते: पुराने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं.थोड़ा समय लगेगा स्थिति को सुधारने में.

---- समाप्त ----