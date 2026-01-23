Vrishchik Tarot Rashifal 23 January 2026: वृश्चिक राशि वालों को पैसा कमाने के प्राप्त होंगे अन्य स्रोत, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

वृश्चिक (Scorpio):-

किसी पूरी पुरानी महत्वाकांक्षा के पूरे होने की संभावना नजर आ रही है. इससे मन प्रसन्न रहेगा. किसी नई परियोजना की शुरुआत होने से अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है. उच्च अधिकारियों का विश्वास आपके प्रति बढ़ सकता है. विदेश जाने की इच्छा पूरी होने की संभावना नजर आ रही है. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. नौकरी में पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है. परिवार में नन्हे शिशु के आगमन की सूचनामिल सकती है. सामने से कोई मित्र व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव दे सकता है. धन प्राप्ति के अन्य स्रोत के चलते इस प्रस्ताव पर सहमति दे सकते हैं. कार्य क्षेत्र में आपकी काबिलियत और योग्यता की सराहना हो सकती है. परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. शेयर बाजार में धन निवेश करना परेशानी में डाल सकता है. किसी अनुभवी व्यक्ति से इस विषय पर बातचीत करें. रिश्तों में मधुरता लाएं. कार्य की अधिकता के चलते प्रिय को नजरअंदाज करना सामने वाले को नाराज कर सकता है.

स्वास्थ्य: लोगों की सलाह पर किसी स्वास्थ्य समस्या में कई तरह के उपचारों का प्रयोग ना करें. इस समय चिकित्सक से सलाह लेना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति: उधार देने से बचे. खर्चो को नियंत्रित करें. छोटी-छोटी बचत की जा सकती है.

रिश्ते: कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ ईर्ष्या ना करें. लोगों की सफलता की सराहना करें.

