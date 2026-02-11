scorecardresearch
 
Vrishchik Tarot Rashifal 11 February 2026: ज्यादा दयालुता हानि पहुंचाएगी, लोगों की नीयत0स्वभाव देखकर व्यवहार करें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 11 February 2026: सामने वाले की बात पर विश्वास नहीं होने के कारण इस बात की असहमति दे सकते है. अजनबी लोगों से ज्यादा मेल मिलाप न करें. यदि कोई मिथक बनाने की इच्छा रख रहा है.

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- The Star
व्यक्तिगत या व्यावसायिक क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन जल्द ही सामने आ सकता है. इस परिवर्तन के साथ जीवन में काफी उथल पुथल महसूस कर सकते हैं. इस बदलाव के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास सफल होगा. पूर्व में किसी व्यक्ति से मिले धोखे की याद ताजा हो सकती है. अचानक उस व्यक्ति से हुई मुलाकात गुस्सा दिलाएगी. सामने वाला अपनी गलती की माफी मांग सकता है. साथ ही सारी बातों को भुलाकर मित्रता की पेशकश कर सकता हैं.

सामने वाले की बात पर विश्वास नहीं होने के कारण इस बात की असहमति दे सकते है. अजनबी लोगों से ज्यादा मेल मिलाप न करें. यदि कोई मिथक बनाने की इच्छा रख रहा है. तो पहले उसके बारे में जानकारी लेना बेहतर रहेगा. प्रिय को विवाह का प्रस्ताव दे सकते है. इस बात का विश्वास है, कि सामने वाला भी अपनी सहमति जल्द ही दे सकता है. इस समय ज्यादा दयालुता हानि पहुंचा सकती हैं. लोगों की नीयत और स्वभाव देखकर व्यवहार करें. 

स्वास्थ्य: बदलते मौसम में सर्दी जुकाम बना हुआ है. बुखार भी आ सकता हैं. अपना बचाव करें. 

आर्थिक स्थिति: कोई बड़ा निवेश परिपक्व हो चुका हैं. जल्द ही उससे मिली राशि खुश कर सकती हैं. 

रिश्ते: रिश्तों को अपने स्वार्थ की खातिर न बनाएं. अगर कोई नाराज़ हैं. तो उसकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करें. 

