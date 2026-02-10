scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 10 February 2026: परिस्थिति के अनुसार समाधान ढूंढे, वाणी में सुधार लाएं

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 10 February 2026: सामाजिक उत्सवों में भाग ले सकते है. समाज के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों से हुई मुलाकात उन्नति के नए रास्ते खोल सकती है. अपने प्रयासों में मजबूती लाएं. कार्यों को समय रहते पूरा करें.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:-Knight of pentacles 
लोगों के साथ हमेशा नम्रतापूर्ण व्यवहार करना कभी किसी स्थिति में नुकसान कर सकता है. लोग वक्त बेवक्त इस अच्छाई का फायदा उठा सकते है. और आप मना भी नहीं कर पाते. पुराने कर्ज को समय रहते उतारें. किसी को उधार न दें. व्यवसाय में कोई ईर्ष्यावश बड़ी रुकावट उत्पन्न कर सकता है. इससे आर्थिक हानि हो सकती है. किसी के मदद मांगने पर उसे इंकार न करें. उसकी जरूरत बड़ी हो सकती है. किसी मित्र की समस्या को सुलझा सकते है. घरेलू जिंदगी में किसी तनाव का सामना करना पड़ेगा.

इस कारण मन विचलित हो सकता है. सामाजिक उत्सवों में भाग ले सकते है. समाज के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों से हुई मुलाकात उन्नति के नए रास्ते खोल सकती है. अपने प्रयासों में मजबूती लाएं. कार्यों को समय रहते पूरा करें. बीते हुए समय को न कोसे. परिस्थिति के अनुसार समाधान ढूंढे. खुद को आकर्षित बनाने का प्रयास करेंगे. वाणी में सुधार लाएं. क्रोधित होते समय अपशब्दों का प्रयोग आपकी अच्छी खासी छवि को बिगड़ सकता है. थोड़ा सजग रहें. गलतियों का दोहराव न करें. 

स्वास्थ्य: जरूरत से ज्यादा नींद का आना किसी स्वास्थ्य समस्या का कारण हो सकता है. चिकित्सक से परामर्श लें. 

सम्बंधित ख़बरें

किसी की बुराई न करें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें
भावनाओं पर नियंत्रण रखें, पेशेवर जीवन में गलतियों से बचें
महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर बनाए रखें, गलतियां करने से बचें
स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, पर्याप्त नींद लेने का प्रयास करेंगे
गलत बातों का समर्थन न करें, सलाह-परामर्श के बाद ही निवेश करें

आर्थिक स्थिति: जो लोग बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े है. उनके लिए अच्छी खबर आने की संभावना बन रही है. 

रिश्ते:जीवनसाथी के साथ रोमांटिक समय बिताएंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement