Vrishchik Tarot Rashifal 9 February 2026: भावनाओं पर काबू रखें, किसी के साथ अन्याय न करें

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Ace of swords

पूर्व में की गई गलतियों को दूर कर कार्यों में गति का सकते है. अपनी पूरी शक्ति के साथ कार्यों को पूरा करें. संभव हैं, कि कार्य की सफलता के लिए कुछ सख्त फैसले लेने पड़े. इस समय भावनाओं पर नियंत्रण रखकर व्यावहारिक निर्णय लेना जरूरी हैं. सिर्फ भावनाओं के आधार पर कठिन निर्णय लेना आसान नहीं हैं. इस समय विश्वसनीय लोगों की सहायता काम आ सकती हैं. इस समय व्यवहार में समझौतावादी रवैया नहीं अपनाना चाहिए.

और पढ़ें

इस बात का ध्यान रखना जरूरी हैं. कि अ जिद्द या दृढ़ता में किसी अच्छी चीज को नुकसान न पहुंचाएं. किंतु फैसला हर हाल में आपके पक्ष में हों. इस समय भावनाएं उफान पर हो सकती हैं. भावनाओं पर काबू रखना जरूरी है. किसी के साथ अन्याय पूर्ण व्यवहार न करें. साथ ही नीचे पद पर कार्यरत व्यक्तियों के साथ शक्ति का दुरुपयोग न करें. ये आपके हित में नहीं होगा. कार्यों को सही रूप से संयोजित करें. जिससे किसी भी गलती की कोई गुंजाइश ही न रहे.

स्वास्थ्य:ध्यान और योगा करें. इससे आपका मानसिक तनाव कम हो सकता हैं. और स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति: धन निवेश करते समय सभी जरूरी जानकारी अवश्य ले ले. आधी अधूरी जानकारी के कहीं भी धन निवेश करना जोखिम पूर्ण हो सकता है.

Advertisement

रिश्ते:रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए पारदर्शिता आवश्यक है. इससे विश्वास बढ़ता है.

---- समाप्त ----