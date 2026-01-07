Vrishchik Tarot Rashifal 7 January 2026: रुके हुए कार्य धीमी गति से शुरू होंगे, पैसों की आवक अच्छी रहेगी

वृश्चिक(Scorpio):-

Cards:- Two of swords

विचारों में अनियंत्रण की स्थिति बन रही है. नकारात्मक लोगों के साथ स्वयं के विचार भी नकारात्मक होते अनुभव कर सकते हैं. इस समय बदलाव की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं. आपकी मनोकामना ईश्वर जल्द ही पूरी करेंगे. इस बात का विश्वास रखें. जीवन में आने वाले परिवर्तन एक नए चक्र की शुरुआत कर सकते हैं. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. लंबे समय से रुकी हुई पदोन्नति भी मिलने की उम्मीद बन रही है. प्रिय के साथ विवाह करने की सहमति परिजनों से मिलने की संभावना बन रही है.

संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है. संतान की शिक्षा को लेकर बनी हुई चिंता समाप्त होती नजर आएगी. ऐसा महसूस होगा कि जैसे जीवन में सब कुछ सकारात्मक बदलाव की तरह परिवर्तित होता जा रहा है. रुके हुए कार्य धीमी गति से शुरू हो सकते हैं. पैसों की आवक भी अच्छी बनी रहेगी. धीरे-धीरे आप यह अनुभव कर सकते है. कि आपके विचारों में सकारात्मकता बढ़ती जा रही है. दूसरों पर अपने कार्यों के लिए निर्भर ना रहे. बेफिजूल में धन खर्ची पर नियंत्रण रखें.

स्वास्थ्य: हर समस्या का उपचार घरेलू पद्धति से नहीं किया जा सकता है. इस बात को समझना जरूरी है. स्वास्थ्य को लेकर अनदेखी न करें.

आर्थिक स्थिति: बिना लिखा पढ़ी के किसी को भी उधार न दें. चाहे वो करीबी व्यक्ति ही क्यों न हों. इससे रिश्ते बिगड़ सकते है.

रिश्ते: अतीत का कोई रिश्ता वर्तमान जीवन में आकर उथल-पुथल मचा सकता है. इस समय खुद को संतुलित करने का प्रयास मानसिक तनाव को कम करेगा.

