Vrishchik Tarot Rashifal 4 January 2026: विवाद में नहीं पड़ेगें, सेहत का रखें ध्यान

वृश्चिक (Scorpio):-

और पढ़ें

Cards:- Three of swords

अतीत में छुपे किसी राज के चलते जीवनसाथी से काफी बहस हो सकती है.लंबे समय से वो अतीत की इस सच्चाई आपसे छुपाता आ रहा हैं.इस बात से आप काफी आहत हो सकते है.कोई अप्रिय स्थिति कार्य क्षेत्र में निर्मित हो सकती है.इस समय आप आसपास के वातावरण के प्रति सजग और चौकन्ने रहें.लोग आपकी काबिलियत और योग्यता से ईर्ष्या कर सकते है.इसके चलते कुछ लोग आपके कार्यों में विघ्न डाल सकते है.कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों की सफलता का श्रेय सहयोगी ले सकता है.

उच्च अधिकारियों द्वारा उसको इस बात के लिए सम्मानित किया जा सकता है.इस बात का पता चलने खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे.कुछ बातों और रिश्तों को लेकर कठोर निर्णय ले सकते हैं.इस स्थिति में धैर्य और संयम बनाएं रखने की कोशिश कर सकते है.नौकरी में चल रही राजनीति और परेशानियों को अपने परिजनों से छुपा सकते हैं.सबके साथ हमेशा खुश रहने की कोशिश करते है.

Advertisement

स्वास्थ्य: सांस लेने में हो रही तकलीफ अस्थमा की बीमारी की तरफ इशारा कर सकती हैं.स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें.

आर्थिक स्थिति: समय आपके प्रतिकूल है.इस समय किसी भी तरह का आर्थिक लेनदेन न करें.

रिश्ते: पिता से चल रही अनबन खत्म कर सकते हैं.किसी से विवाह की इच्छा परिजनों के सामने रख सकते हैं.

---- समाप्त ----