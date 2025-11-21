आज 21 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वित्तीय मामलों में विश्वसनीयता बढे़गी, लेनदेन में सहजता बनी रहेगी

वृश्चिक- नवीन प्रयासों में रुचि बनाए रखेंगे. घर परिवार के लोगों से समर्थन मिलेगा. आसपास उत्सव का वातावरण रहेगा. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. समय प्रबंधन बढ़ाएंगे. नया करने की सोच रहेगी. सभी सम्मान रखेंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. कलाप्रियता बढ़ेगी. संस्कारों को बल मिलेगा. सुख सौख्य सामंजस्य बढ़ेगा. रिश्तों के प्रति सकारात्मक रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- अवसरों का लाभ उठाएंगे. कार्यों में गति आएगी. करियर कारोबार के महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर सकते हैं. शुभ कार्य सक्रियता पाएंगे. पेशेवरों से सामंजस्य रखेंगे. तेजगति से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- हितलाभ बढ़ा रहेगा. प्रतिभा से परिणाम बेहतर होगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. वित्तीय मामलों में विश्वसनीयता बढे़गी. लेनदेन में सहजता बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- करीबियों से सुख साझा करेंगे. शुभ्ज्ञ सूचनाएं प्राप्त होंगी. लोगों का भरोसा जीतेंगे. भावनात्मक विषयों में बेहतर रहेंगे. संबंधों में सुधार आएगा. स्नेह और प्रेम के अवसर बढ़ेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. सहनशील रहें. अनुकूलता बढ़ेगी. प्रियजनों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- वचन बनाए रखेंगे. आपसी मेलजोल बढाएंगे. रचनात्मक विषयों से जुड़ेंगे. तर्कशील और स्पष्ट रहेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य सुधरेगा.

शुभ अंक: 3 6 और 9

शुभ रंग: चमकीला लाल

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की विधिवत पूजा करें. श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करें. संपर्क बढ़ाएं. कल्पनाशीलता बढ़ाए रखें.

