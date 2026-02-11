आज 11 फ़रवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक वालों की हर इच्छा होगी पूरी, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

वृश्चिक - रचनात्मकता पर फोकस बना रहेगा. कामकाज में जीत पर जोर होगा. श्रेष्ठ परिणामों से उत्साहित रहेंगे. नीति-रीति का पालन करेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. शुभकार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. इच्छित कार्य आगे बढ़ाएंगे. नवाचार पर जोर देंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. बजट के अनुरूप चलेंगे. सुख सौख्य रहेगा. समक़क्ष भरोसा जीतेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यवसाय में प्रभावी रहेंगे. विविधि कार्यों पर ध्यान देंगे. शुभ प्रस्तावों में वृद्धि होगी. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी. साझा कार्यों में आगे रहेंगे. सक्रियता सामंजस्य बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- बचत संवार पर रहेगी. नए प्रस्ताव मिलेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. लक्ष्य हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. भव्यता को बल मिलेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. तेजी से काम लेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष सुखकर बना रहेगा. निजी संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी. परिजनों में सकारात्मकता बढ़ेगी. संवाद संचार बेहतर बने रहेंगे. भावनात्मक विषयों में तालमेल बनाए रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. रिश्तों में शुभता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यवहार में मिठास रखेंगे. संबंध बल पाएंगे. कला कौशल के प्रयास बढ़ेंगे. मनोबल में वृद्धि होगी.

Advertisement

शुभ अंक : 5, 8 और 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : सिद्धी विनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. सृजन बढ़ाएं.

---- समाप्त ----