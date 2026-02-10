आज 10 फ़रवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वालों का दिन बीतेगा अच्छा, खर्चो से रहें सावधान

वृश्चिक - सभी के साथ सुख संवाद बनाए रखेंगे. बड़प्पन की भावना रखेंगे. रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. मित्र संख्या में वृद्धि होगी. परिवार में खुशियां साझा करेंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर देंगे. रचनात्म्क प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवन स्तर संवरेगा. आधुनिक कार्यों से जुड़ेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. आवश्यक कार्यों में गति आएगी. लंबित कार्यों को गति देंगे.
नौकरी व्यवसाय- नवीनता पर बल बना रहेगा. कार्यशैली आकर्षक रहेगी. कौशल पर जोर देंगे. नीति नियम का पालन बनाए रखेंगे. साझा कार्य सहज बनेंगे. कला प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे.
धन संपत्ति- आर्थिक परिणाम श्रेष्ठ रहेंगे. वित्तीय विषयो में सहयोग समर्थन बनाए रखेंगे. आर्थिक एवं सृजनात्मक प्रयास संवारेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. लोकप्रियता बढ़ेगी.योजनाएं गति पाएंगी.
प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. परस्पर सहयोग बनाए रखेंगे. पारिवारिक मामले पक्ष में बनेंगे. सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रियजनों की सुनेंगे. सबसे तालमेल बढ़ेगा. प्रेम पक्ष बेहतर बना रहेगा. साथ सहयोग पाएंगे. संबंध प्रभावी बने रहेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. शैली संवार पाएगी. अवरोध दूर होंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. खानपान पर ध्यान देंगे. स्मरण सुधरेगा.
शुभ अंक : 1 और 9
शुभ रंग : ब्राइट रेड
आज का उपाय : महाबली और ज्ञानियों में अग्रणी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सृजन बढ़ाएं.