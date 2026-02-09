scorecardresearch
 
आज 9 फ़रवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: पेशेवरों के लिए सहज रहें, उतावली न दिखाएं

Aaj ka Vrishchik Rashifal 9 February 2026, Scorpio Horoscope Today: करियर व्यापार में धैर्य दिखाएं. आवश्यक कार्योंं को साधें. रुटीन का ध्यान रखें. वाणिज्यिक हित प्रभावित रह सकते हैं. उतावली न दिखाएं.

वृश्चिक  - आर्थिक मामले साधारण रहेंगे. विविध प्रयासों में बजट की अनदेखी न करें. निवेश को बढ़ावा मिलेगा. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. पेशेवर संबंधों को भुनाने की सोच रहेगी. करियर व्यापार में धैर्य बनाए रहें. रिश्तों में संपर्क संवाद बेहतर होगा. बड़प्पन से काम लेंगे. मामले लंबित रह सकते हैं. विनम्रता बनाए रहेंगे. न्यायिक विषयां में धैर्य बढ़ाएं. दूर देश की यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. जिम्मेदार वर्ग सहयोग बनाए रखेगा. संकोच बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय - करियर व्यापार में धैर्य दिखाएं. आवश्यक कार्योंं को साधें. रुटीन का ध्यान रखें. वाणिज्यिक हित प्रभावित रह सकते हैं. अवसरों पर जोर दें. नीति नियमों की सजगता रखें. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

धन संपत्ति- खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. लेनदेन पर ध्यान देंगे. लिखापढ़ी में गलती न करें. अनुबंधों में स्पष्टता रखें. आत्मविश्वास बनाए रहें. व्यवस्था पर जोर दें. पेशेवरों के लिए सहज रहें. उतावली न दिखाएं.

प्रेम मैत्री- भावनात्मकता बल पाएगी. विविध विषयों में अतिउत्साह से बचें. व्यवहार में सजगता बढ़ाएं. भेंटवार्ता में सहज संकोच रहेगा. रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. अवसर का इंतजार करें. मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें. जल्दबाजी न दिखाएं. सीख सलाह पर ध्यान दें. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सूझबूझ से काम लें. वाणी व्यवहार पर बल दें. खानपान सामान्य रहेगा. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्यगत लापरवाही न करें.
शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग :  गुलाबी लाल

आज का उपाय : शिवशंकर भोलेनाथ का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. निरंतरता बनाए रखें.

---- समाप्त ----
