आज 7 फ़रवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले पेशेवर कार्यों को गति देंगे, कामकाजी मामले प्रभावित रहेंगे

वृश्चिक - अनुबंधों को वक्त पर पूरा करने का प्रयास बनाए रखें. देरी से कार्यगति धीमी हो सकती है. जिम्मेदारियों को निभाने में लापरवाही न दिखाएं. कामकाजी मामले प्रभावित रहेंगे. वाणिज्यिक संबंधों के प्रति सजग रहेंगे. ं आवश्यक कार्यों को जल्द पूरा करें. सामंजस्य का प्रयास रखें. निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. रिश्तेदारों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च निवेश में सजगता रखेंगे. आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा. कामकाज सामान्य रहेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- जरूरी चर्चाओं में भाग लेंगे. कार्यविस्तार को बल मिलेगा. वाणिज्यिक मामले सामान्य बने रहेंगे. वाणिज्य व्यापार में निरंतरता लाएं. पेशेवर कार्यों को गति देंगे. धैर्य दिखाएंगे. नीति नियम का पालन रखेंगे.

धन संपत्ति- आय पर फोकस बना रहेगा. बजट बनाकर कार्य करें. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं. मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. निवेश व विस्तार के कार्यों से जुड़ेंगे. विभिन्न मामलों में सजगता रखेंगे. न्यायिक मामले उभरने की आशंका है.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सहज रहें. उचित निर्णय ले सकते हैं. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. तालमेल बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लेंगे. संवेदनशीलता पर नियंत्रण रखेंगे. विपक्षियों से सतर्क रहेंगे. मितभाषी रहेंगे. धूर्त लोगों से सतर्क रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन पर जोर होगा. व्यवस्थित दिनचर्या रखें. वचन देने से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. मनोबल रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 7, 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : भगवान महावीर हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सबकी सहायता करें.

---- समाप्त ----