आज 6 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घर के मामलों में होगा सुधार

वृश्चिक - कार्यक्षेत्र में लाभ और विस्तार के अवसर बने रहेंगे. साझा कार्यां में सक्रियता बढ़ेगी. आय के नए स्त्रोत खुलेंगे. कारोबारी अवसरों का लाभ उठाएंगे. परिस्थितियां के अनुरूप निर्णय लेंगे. उद्योग व्यापार प्रभाव पूर्ण बना रहेगा. ठगों से सावधान रहें. पेशेवर मामलों पर फोकस रखें. औद्योगिक प्रयासों को गति मिलेगी. दाम्पत्य में सहजता बढ़ेगी. स्थायित्व को बल मिलेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. समकक्ष सहयोगी होंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आवश्यक कार्यां में तेजी दिखाएंगे. साख सम्मान और प्रभाव बना रहेगा. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. गंभीरता से कार्य करेंगे. लक्ष्य के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- कामकाज में वृद्धि होगी. आर्थिक पक्ष एवं नेतृत्व मजबूत बना रहेगा. संपत्ति से जुड़े कार्यां में तेजी आएगी. उद्योग व्यापार में बेहतर रहेंगे. संतुलन सामंजस्य पर जोर बढाएंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी. अपनों के साथ और सहकार से सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. मित्रों का साथ विश्वास बढ़े़गा. भेंट मुलाकात होगी. निजी जीवन सुखमय रहेगा. वचन निभाएंगे. सभी प्रभावित होंगे. मन प्रसन्न रहेगा. व्यक्तिगत मामले सहज होंगे. घर परिवार में समय देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह से कार्य करेंगे. अनुकूलन बढ़ेगा. मनोबल उूंचा बना रहेगा. कामकाज में सक्रियता बनाए रहेंगे. विभिन्न विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. प्रतिभा संवरेगी. निरंतरता रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 3 6 8 और 9

शुभ रंग : सिदूरी लाल

आज का उपाय : भगवान विष्णु और महालक्ष्मीजी की पूजा करें. सहयोगियों का साथ दें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----