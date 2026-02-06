आज 6 फ़रवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: रिश्ते पक्ष में बनेंगे, भावनात्मक प्रयास सफल होंगे

वृश्चिक - वाणिज्यिक मामलों में अपेक्षित सफलता मिलेगी. करियर कारोबार में रुचि बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. औद्योगिक क्षेत्र में प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. बड़े लक्ष्य साधने की कोशिश रहेगी. कामकाजी अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे. तेजी से काम लेंगे. परिजनों व प्रियजनों से भेंट होगी. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. सभी प्रभावित होंगे. लक्ष्य पूरे करेंगे. शासन के कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. निर्णय क्षमता में वृद्धि बनी रहेगी. कामकाज अनुकूल रहेगा. विभिन्न कार्योंं को गति देंगे.

और पढ़ें



नौकरी व्यवसाय- लेनदेन की गतिविधियो में तेजी आएगी. कार्यक्षेत्र में रुचि दिखाएंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक कार्य वक्त पर करेंगे. पद प्रभाव बढ़ा हुआ रहेगा.



धन संपत्ति- आर्थिक लाभ ऊंचा बना रहेगा. सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. उन्नति की राह बनाए रखेंगे. सभी का साथ समर्थन पाएंगे. व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजन के साथ सुखद पल बिताएंगे. सूचनाओं को साझा करेंगे. मन के मामले संवार पर रहेंगे. प्रेम प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे. प्रिय की बातों पर ध्यान देंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. रिश्ते पक्ष में बनेंगे. भावनात्मक प्रयास सफल होंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यवहार में मिठास रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा.

शुभ अंक : 6 और 9

शुभ रंग : चुनरी लाल

आज का उपाय : आदिशक्ति देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. नियमों पर ध्यान दें. सक्रिय रहें.

---- समाप्त ----