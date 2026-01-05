आज 5 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे, दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे

वृश्चिक - भाग्यबल का संयोग उन्नति के प्रयासों को गति देगा. चहुंओर शुभता का संचार बढ़ा रहेगा. सभी मामलों में संतुलन बनाए रखें. योजनाओं को सूझबूझ से आगे बढ़ाएं. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. रुटीन बेहतर रखेंगे. सभी मामले पक्ष में बने रह सकते हैं. महत्वपूर्ण परिणाम साधेंगे. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. जनकल्याण के कार्योंं से जु़डें़गे. पुण्यों में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय - श्रेष्ठ कार्य गति लेंगे. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. कामकाज उम्मीद से अच्छा रहेगा. पेशेवर परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाविता बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार को गति देंगे.

धन संपत्ति- अपनों का सहयोग समर्थन पाएंगे. स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे. क्षमता से ज्यादा जोखिम लेंगे. महत्वपूर्ण मामले पक्ष में रहेंगे. चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के प्रयासों को संवारेंगे. परस्पर विश्वास को बल मिलेगा. अड़चन अवरोध दूर होंगे. रिश्तों को निभाने में आगे रहेंगे. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करेंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. विनम्र और मितभाषी रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस रहेगा. मित्रों से घनिष्ठता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुकूलता बनी रहेगी. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे. सरप्राइज देंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 5 7 और 9

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की सपरिवार पूजा व अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. धार्मिकता और आस्था बढ़ाएं.

