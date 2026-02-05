scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 5 फ़रवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: आत्मविश्वास और साहस से सफलता की ओर कदम, करियर-प्रेम दोनों में उछाल

Aaj ka Vrishchik Rashifal 5 February 2026, Scorpio Horoscope Today: महत्वपूर्ण प्रयास आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न कार्यां में पहल की स्थिति रहेगी. बहुमुखी विकास पर बल होगा. भेंटवार्ता में उत्साह दिखाएंगे. विविध उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक - आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. उद्योग व्यापार संवार पाएंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. अनुभवियों का साथ पाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. साहस पराक्रम बढ़ेगा. वाणिज्यिक कार्यां में सहकार की भावना बढ़ेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. सूझबूझ से काम लेंगे. जोखिम लेने की सोच बढ़ेगी. जिद व अहंकार में नहीं आएं. साख प्रभाव बना रहेगा. विविध प्रयास गति लेंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण प्रयास आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न कार्यां में पहल की स्थिति रहेगी. बहुमुखी विकास पर बल होगा. भेंटवार्ता में उत्साह दिखाएंगे. विविध उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक क्षेत्रों में उचित स्थिति रहेगी. पेशेवरों व जिम्मेदारों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. लाभ एवं संवार पर बनाए रखेंगे. चहुंओर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साझीदारी की भावना रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Scorpio zodiac sign has financial gain and career success
वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
आपकी नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी, मेहतन का फल प्राप्त होगा
सामंजस्यता बढ़ाएंगे, मनोबल में वृद्धि होगी
Scorpio health and wealth forecast for today
वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
scorpio horoscope
अनुशासन रखेंगे, व्यवस्था का सम्मान करेंगे

प्रेम मैत्री- करीबियों को सहजता से सुनेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में आनंद ब़ढ़ेगा. संबंधों में निसंकोच रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. रिश्ते मधुर बने रहेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखेंगे. स्वजनों के हित साधेंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. भावनात्मक संवाद में सफल होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्यों को पूरा करेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. जीवनशैली संवरेगी. उत्साह मनोबल रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी. सहयोग की भावना रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 3 5 8 और 9
 शुभ रंग : मरून

आज आज का उपाय : जगत के स्वामी श्रीहरि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं दान दें. आलस्य त्यागें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement