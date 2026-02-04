scorecardresearch
 
आज 4 फ़रवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: सामंजस्यता बढ़ाएंगे, मनोबल में वृद्धि होगी

Aaj ka Vrishchik Rashifal 4 February 2026, Scorpio Horoscope Today: कार्यक्षेत्र में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन रहेगा. पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा. लाभ के अवसर बने रहेंगे. पदोन्नति के संकेत हैं. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे.

वृश्चिक - शासन प्रशासन के मामले पक्ष में बनेंगे. कामकाज में अनुकूलन रहेगा. प्रबंधन के प्रयासों में तेजी आएगी. लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे. विविध गतिविधियां प्रभावशाली रहेंगी. अपनों से करीबी बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे. लगन से लक्ष्य पाएंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. अधिकारीवर्ग प्रसन्न बना रहेगा. सुख संसाधन बढ़ाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे.


नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन रहेगा. पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा. लाभ के अवसर बने रहेंगे. पदोन्नति के संकेत हैं. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. सबका सहयोग समर्थन रहेगा. सहजता से लक्ष्य साधेंगे.


धन संपत्ति- आर्थिक हितों के संरक्षण में सफल रहेंगे. वित्तीय मामलां में बेहतर बने रहेंगे. निर्णय क्षमता बढ़ेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. पैतृक विषय गति पाएंगे. सरकारी व प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़ेंगे.

scorpio horoscope
प्रेम मैत्री- जिम्मेदारों से भेंट हेगी. प्रेम स्नेह से संबंध मजबूत बनाएंगे. अपनों के लिए समय निकालेंगे. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. मैत्री की भावना बढ़ेगी. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद संवरेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. आदर सम्मान बढ़ेगा. मन की कह पाएंगे. शुभ सूचना मिलेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा संवाद में असरदार रहेंगे. निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. सेहत सुधार पाएगी. शारीरिक दोष दूर होंगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. मनोबल में वृद्धि होगी.

शुभ अंक : 4 5 7 और 9
शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. ध्यान साधना बढ़ाएं.

