आज 1 फ़रवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: लाभ में वृद्धि बनी रहेगी, वित्तीय मामले प्रभावी रहेंगे

वृश्चिक- भाग्य की मदद से सभी मामले पक्ष में बने रहेंगे. लक्ष्य साधने में तेजी दिखाएंगे. आत्मविश्वास से सभी कार्य करेंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परस्पर सहयोग और उन्नति के अवसर बढे़ रहेंगे. कामकाज की स्थिति मजबूत रहेगी. संपर्कां का लाभ उठाएंगे. आस्था भक्ति बढ़ाएंगे. संबंधियों से तालमेल रहेगा. अनुभवियों से सलाह लेंगे. स्वास्थ्सय बेहतर होगा. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. धर्म कार्यों में रुचि लेंगे. मनोरंजक यात्रा हो सकती है. शिक्षा व समृद्धि को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में तेजी दिखाएंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. प्रबंधन पर भरोसा बढ़ेगा. कार्यदक्षता में वृद्धि होगी. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे.

धन संपत्ति- लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. वित्तीय मामले प्रभावी रहेंगे. पद प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ेगा. कारोबारी अवरोध दूर होंगे. लाभ की अच्छी संभावना बनी रहेगी. विरोधी शांत रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों की खुशी बढ़ाएंग. आपसी से मदद से आगे बढ़ेंगे. निजी संबंध बेहतर रहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. मित्रों से भेंट मुलाकात होगी. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. भरोसा बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में सकारात्मक रहेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. शुभ सूचना मिलेगी. सुखद पलों को साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन बढ़ा रहेगा. तार्किकता पर जोर देंगे. आत्मविश्वास बल पाएगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मनोबल और उत्साह बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 1 7 और 9

शुभ रंग : रक्त वर्ण

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे मेवे, मिश्री और फल बांटें. बड़ा सोचें.

