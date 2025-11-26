scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 26 November 2025: धनु राशि वालों के जीवन में होगा सकारात्मक बदलाव, अच्छे कर्मों का मिल सकता है फल

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 26 November 2025: जहां आप नए व्यवसाय की शुरुआत करने पर विचार करें. जीवनसाथी के लिए नौकरी की तलाश कर सकते हैं. यह नौकरी जीवनसाथी की काबिलियत और योग्यता को ध्यान में रखते हुए तलाश करेंगे.

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Judgement 

जीवन में कुछ अच्छी बदलाव नजर आ रहे हैं. रुके हुए कार्यों में गति तेज हो सकती है. ऐसे कार्य जिन्हें अभी तक प्राप्त करने में परेशानी महसूस हो रही थी. उन्हें प्राप्त करना अब संभव नजर आ रहा है.  कार्यशैली में बदलाव लाकर कार्यों में सुधार लाया जा सकता है. कुछ नए लोगों से मित्रता हो सकती है. समाज सेवा के कार्यों के प्रति मन में झुकाव महसूस होगा. वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं का समाधान हो सकता है. नन्हे शिशु के आगमन की सूचना प्राप्त हो सकती है. पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों की के प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं शेयर बाजार में लगाया गया धन थोड़ी बढ़ोतरी के साथ प्राप्त होगा किसी भी ऐसे कार्य की शुरुआत ना करें इसके बारे में आपको सही जानकारी प्राप्त न हो. दूसरों के अनुभव आपके लिए अलग हो सकते हैं. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है.  किसी ऐसे स्थान पर जा सकते हैं. जहां आप नए व्यवसाय की शुरुआत करने पर विचार करें. जीवनसाथी के लिए नौकरी की तलाश कर सकते हैं.  यह नौकरी जीवनसाथी की काबिलियत और योग्यता को ध्यान में रखते हुए तलाश करेंगे.  पति-पत्नी के बीच संबंधों में मतभेद बढ़ सकते हैं. अतीत से आया कोई व्यक्ति आपके जीवन में हलचल ला सकता है. अपनी जमा पूंजी को सही जगह निवेशित करने के लिए किसी सलाहकार की मदद ले सकते हैं.  स्वर्ण आभूषण खरीदने के लिए अपने पिता से मदद ले सकते हैं. हो सकता है कि इस समय आप संतान की शिक्षा को लेकर चिंतित हो सकते हैं. इस कारण किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं. जो आपकी संतान का करीबी हो. 

---- समाप्त ----
