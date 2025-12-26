scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 26 December 2025: धनु राशि वाले आर्थिक मामलों में न करें लापरवाही, अच्छी सोच के साथ लें फैसला

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 26 December 2025: अच्छे कार्य के चलते प्रशंसा मिल सकती है. प्रिय की किसी अन्य व्यक्ति से मित्रता के चलते रिश्ते में गलतफहमियां बढ़ सकती है. इससे दोनों एक दूसरे से दूरी बना सकते है.  

sagittarius horoscope
धनु (Sagittarius):-
Cards:- Five of pentacles 

इस समय धन को किसी भी योजना में निवेश न करें. जीवनसाथी का स्वास्थ्य काफी खराब हो सकता है. जब तक कार्य पूरा न हो जाएं. तब तक संतुष्टी प्राप्त नहीं होगी. किसी भी कागजात पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. आकर्षक व्यक्तित्व के चलते कुछ नए दोस्त मिलेंगे. अच्छे कार्य के चलते प्रशंसा मिल सकती है. प्रिय की किसी अन्य व्यक्ति से मित्रता के चलते रिश्ते में गलतफहमियां बढ़ सकती है. इससे दोनों एक दूसरे से दूरी बना सकते है.  विवाह संबंधी फैसले में जल्दबाजी न करें. अच्छे से सोच समझकर सही फैसला लें. अपने गुस्सैल स्वभाव पर नियंत्रण करें. गुस्से के चलते परेशानी में आ सकते है. आर्थिक मामलों में लापरवाही न करें. कोई बड़ा आर्थिक लाभ का अवसर मिल सकता है. इस समय थोड़ा सावधानी से निर्णय लें. जरा भी संदेह कार्यों को खराब कर सकता है. दूसरों पर निर्भर न करें. बड़े लाभ के लिए प्रयास मजबूत होने चाहिए. संतान की गलत संगत से चिंतित हो सकते है. 

स्वास्थ्य: गले में खराश बढ़ सकती है. इससे संक्रमण हो सकता है. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक सौदों में लापरवाही न करें. सोच समझकर निर्णय लें. 

रिश्ते: जीवनसाथी की गर्भावस्था से चिंतित हो सकते है. सामने वाले का ज्यादा ख्याल रख सकते है. 

