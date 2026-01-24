scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 24 January 2026: दयालुता  हानि पहुंचा सकती है, अपना बचाव करें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 24 January 2026: लोगों की नीयत और स्वभाव देखकर व्यवहार करें.दूसरों की बातों में दखल न दें. किसी की कमियों का मजाक न बनाएं.अपना बचाव करें.

धनु (Sagittarius):-
Cards:- The Star
कोई बड़ा परिवर्तन जल्द ही सामने आता नजर आ रहा है.अभी इस परिवर्तन को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है.धीरे धीरे सामंजस्य स्थापित हो जाएगा.ऐसा आपको विश्वास है.किसी ने पूर्व में कोई बड़ा छल किया हो सकता हैं.इस समय उसका प्रतिफल उसको मिल सकता हैं.इससे आपका ईश्वर पर विश्वास और मजबूत हो जाएगा.

संभव है, कि सामने वाला अब अपनी गलती की क्षमा आपसे मांगें.सामने वाला  पुनःमित्रता की पेशकश कर सकता हैं.पर अब आप उसकी लच्छेदार बातों में आकर अपने जीवन में पुनः कड़वाहट लाने की इच्छा नहीं रखते हैं.जल्द ही कुछ बड़े अवसर कार्य क्षेत्र में आ सकते हैं. सही समय पर सही निर्णय लेकर अपने लिए उन अवसरों को हासिल करना पड़ेगा.इस समय ज्यादा दयालुता  हानि पहुंचा सकती हैं.लोगों की नीयत और स्वभाव देखकर व्यवहार करें.दूसरों की बातों में दखल न दें. किसी की कमियों का मजाक न बनाएं.

स्वास्थ्य: बदलते मौसम में सर्दी जुकाम बना हुआ है.बुखार भी आ सकता हैं.अपना बचाव करें.

आर्थिक स्थिति: कोई बड़ा निवेश अब परिपक्व हो चुका हैं.जल्द ही उससे मिली राशि  खुश कर सकती हैं.

रिश्ते: रिश्तों को अपने स्वार्थ की खातिर न बनाएं.अगर कोई  नाराज़ हैं.तो उसकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करें.

---- समाप्त ----
