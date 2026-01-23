scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 23 January 2026: धनु राशि वाले नौकरी में पाएंगे पदोन्नति, प्रतियोगी परीक्षा में पाएंगे सफलता

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 23 January 2026: यदि कार्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति बार-बार रुकावटें खड़ी कर रहा है. तो इस विषय से उच्च अधिकारियों को अवगत अवश्य कराएं. जिससे आगे चलकर स्थितियां प्रतिकूल न हो. 

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु (Sagittarius):-
Cards:- The Tower

पुरानी गलतियों का दोहराव ना करें. ऐसे लोगों से सावधान रहे.  जो किसी कार्य को लेकर गलत सूचना दे सकते हैं.  सामने वाले पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपने से पहले अच्छे से सोच विचार करें.  वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे के कारण समस्या खड़ी हो सकती है. गलतफहमियां बढ़ाने की जगह जीवनसाथी से खुलकर बातचीत करना बेहतर रहेगा. अपने कीमती सामान की सुरक्षा करें. किसी नई जगह पर जाते समय सजग रहे.  आसपास के वातावरण को अच्छे से समझने का प्रयास करें. कोई भी ऐसा कार्य न करें जिसके कारण परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंचे. संभव हैं, कि कोई व्यक्ति ईर्ष्यावश किसी अनैतिक कार्य में आपको फंसा दे. ऐसी स्थिति में परिजनों के साथ परेशानी को साझा अवश्य करें. बातों को छुपाना आगे चलकर बड़ी परेशानी में फंसा सकता है.  यदि कार्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति बार-बार रुकावटें खड़ी कर रहा है. तो इस विषय से उच्च अधिकारियों को अवगत अवश्य कराएं.  जिससे आगे चलकर स्थितियां प्रतिकूल न हो. 

Advertisement

स्वास्थ्य: गले में संक्रमण के कारण परेशानी अनुभव कर रहे हैं. इस समय खट्टे और ठंडे पदार्थों के सेवन से बचाव करें. 

सम्बंधित ख़बरें

वृश्चिक राशि वालों को पैसा कमाने के प्राप्त होंगे अन्य स्रोत, जानें कैसा जाएगा आज का दिन
तुला वालों के कार्यों में रुकावटें होंगी समाप्त, खर्चो पर रखें नियंत्रण
कन्या राशि वाले आत्मविश्वास और मनोबल से बढ़ेंगे आगे, लक्ष्य की करेंगे प्राप्ति
सिंह राशि वाले स्वभाव में लाएं मधुरता, कार्यक्षेत्र में प्रतिद्वंद्वियों से रहें सावधान
कर्क राशि वाले पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ पाएंगे, उच्च अधिकारी करेंगे काम की प्रशंसा

आर्थिक स्थिति: किसी योजना में किया धन निवेश डूब सकता है. इस स्थिति में आर्थिक परेशानी आ सकती है. 

रिश्ते: किसी करीबी की गलत बात का समर्थन न करें. सामने वाले को सच प्रस्तुत करने का सुझाव दे सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement