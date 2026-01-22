scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 22 January 2026: कार्य सावधानी से पूरे करें, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 22 January 2026: अपने परिजनों की बातों को अनसुना ना करें. यदि किसी कार्य में बार बार सचेत रहने की बात कही जा रही है. तो सावधानी से कार्य पूरा करें. क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें. 

धनु (Sagittarius):-
Cards:- The Fool
अपने व्यवहार के कारण किसी भी नौकरी में स्थायित्व नहीं आ पाता है. जिसके चलते बार बार परिवर्तन आ सकते है. इस समय खुद का आकलन कर सकते है. व्यवहार में कुछ जरूरी बदलाव लाने का प्रयास कर रहे है. जीवन को उन्मुक्त ढंग से जीने के तरीके का उपयोग करते हुए कुछ ऐसी गलतियां कर सकते हैं. जिनका खामियाजा भविष्य में उठना पड़ेगा. इस बात से तनाव हो सकता है. इस समय अपने ज्ञान का भरपूर फायदा उठाते हुए किसी परियोजना में बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते है.

जीवनसाथी के साथ बिगड़ते हुए रिश्तों को लेकर काफी चिंतित हो सकते हैं. सामने वाले को समझने की कोशिश अभी नाकामयाब हो रही है. धैर्य और संयम से थोड़ा वक्त गुजर जाने दें. किसी कार्य में आ रहे जोखिम को नजर अंदाज कर उस कार्य से संबंधित जानकारी प्राप्त किए बिना आगे बढ़ाना किसी बड़े नुकसान में डाल सकता है. अपने परिजनों की बातों को अनसुना ना करें. यदि किसी कार्य में बार बार सचेत रहने की बात कही जा रही है. तो सावधानी से कार्य पूरा करें. क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें. 

स्वास्थ्य:अचानक से आंखों में धुंधलापन सा आने लगा है. इस समय चिकित्सक से परामर्श लेने की आवश्यकता है. 

आर्थिक स्थिति: कहीं से अचानक से एक बड़ी धनराशि पुरस्कार स्वरूप या उपहार में मिल सकती है. इस धनराशि का निवेश कर आगे अच्छा प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता है. 

रिश्ते: भाई बहनों के साथ किसी रोमांचक यात्रा पर जा सकते हैं. सभी लोग इस समय को उत्साह के साथ व्यतीत करेंगे. 

