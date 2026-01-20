scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 20 January 2026: अस्थमा बढ़ सकता है,विवाद में ना पड़ें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 20 January 2026: जीवन साथी का पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ बड़ा झगड़ा होने से दोनों परिवारों के बीच विवाद की स्थिति बन सकती है

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Five of wands
 कार्यक्षेत्र के किसी सहयोगी का स्वभाव काफी गुस्सैल आपकी उससे भिड़ंत हो सकती है.इस बात को लेकर काफी अफवाहें कार्य क्षेत्र में फैलती नजर आएंगी.सामने वाला छोटी से बात को लेकर बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है.इस समय किसी कार्य के सिलसिले में आपको उससे कुछ परामर्श लेना पड़ सकता है.इस कारण चिंता हो सकती है.किसी की प्रतिक्रिया को लेकर विचलित न हो.और न ही किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दें.जीवन साथी का पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ बड़ा झगड़ा होने से दोनों परिवारों के बीच विवाद की स्थिति बन सकती है.
इस विवाद को बढ़ाने की जगह इस समय बातचीत करके सुलझा लिया जाए तो बेहतर रहेगा.

किसी कार्य को करते वक्त इस बात का ध्यान रखें.कि उस कार्य के करने से किसी को बड़ा नुकसान ना हो जाए.व्यर्थ में दूसरों के बीच में न पड़ें.किसी की निजी बातों को सबके सामने साझा न करें.हो सकता हैं, कि आपको किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ जाएं.ऐसी स्थिति में खुद को शांत और संयमित रखें.तनाव कार्यों को बिगाड़ सकता है.

स्वास्थ्य: सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो सकती है.मौसम के बदलने से अस्थमा बढ़ सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

लापरवाही ना करें, वित्तीय नुकसान हो सकता है
खर्चों में कमी लाएं, नए अधिकारी से मिलेंगे
विवादों का निपटारा करें, रिश्ते न खराब करें
सकारात्मक बनाएं, निराशा से दूर रहेंगे
धोखा खा सकते हैं, समय पर काम पूरा करें

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया हुआ धन समय पर वापस नहीं मिल रहा है.इससे चिंता हो सकती है.कि वो वापस देगा की नहीं.

रिश्ते: यदि परिवार में किसी विवाद के बढ़ाने की स्थिति नजर आ रही है.तो कोशिश करें, कि विवाद को समय रहते ही सुलझा लिया जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement