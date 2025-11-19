Dhanu Tarot Rashifal 19 November 2025: धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, भावनाओं पर रखें नियंत्रण

धनु (Sagittarius):-

Cards:- The Chariot

और पढ़ें

इस समय आपको आपके आसपास के वातावरण को समझने का प्रयास करना चाहिए. कुछ ऐसे लोग जिनके विचारों में काफी अधिक नकारात्मकता बनी हुई है. उनके साथ अपने रिश्तों को सीमित करने का प्रयास करें. अपने आसपास के वातावरण में नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता लाने की कोशिश कर सकते हैं. इस समय किसी कार्य को लेकर आप दुविधाग्रस्त हो रहे हैं. उस कार्य की सफलता आपके आगे की भविष्य को प्रभावित कर सकती है. सफलता प्राप्त करने का रास्ता आसान न होने के कारण आप किसी अन्य मार्ग पर चलने पर विचार कर सकते हैं. ऐसा संभव है, कि यह मार्ग नैतिकता से थोड़ा हटकर हो. ऐसी स्थिति में आप कार्य के सही और गलत तरीके से पूर्ण करने को लेकर दुविधाग्रस्त हो रहे हैं. हालांकि आप जानते हैं कि यदि गलत तरीके से इस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे. तो आगे चलकर आपको इस बात का प्रतिफल भोगना पड़ेगा. और सकारात्मक लक्ष्यों के साथ यदि कार्य को प्रगति की राह पर ले जाएंगे. तो आप सफलता के साथ एक अच्छा अवसर भी प्राप्त कर पाएंगे. ऐसी स्थिति में आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं. साथ ही अपनी भावनाओं पर नियंत्रण और वास्तविकता के प्रति सावधानी रखना जरूरी है. यह समय स्वयं पर नियंत्रण होने का नहीं बल्कि उसे और मजबूत बनाने का है. जिससे सामने आ रही किसी भी चुनौती का अच्छे से सामना किया जा सके.

Advertisement

स्वास्थ्य: यात्राओं के कारण खान पान की अनियमित हो सकती है. साथ ही शारीरिक थकान आपकी नींद को प्रभावित कर सकती है.

आर्थिक स्थिति: यह समय आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अच्छा है. थोड़े से ही श्रम से आप किसी कार्य में अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे.

रिश्ते: यात्रा के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. जिसके साथ आगे चलकर आप अपने पारिवारिक संबंध जोड़ लें.

---- समाप्त ----