Dhanu Tarot Rashifal 18 November 2025: धनु राशि वाले सहयोगियों का पाएंगे साथ, परिवार का माहौल हो सकता है कलहपूर्ण

धनु (Sagittarius):-

इस समय आप खुद के बेहतरी के लिए कुछ आवश्यक उपाय कर सकते हैं. एक लंबे समय से लोगों के साथ कार्य करने के बाद अब आपको एक अवसर किसी बड़ी परियोजना योजना के सहायक के रूप में मिल सकता हैं. इस बात से आप एक नई ऊर्जा और उमंग का संचार अपने जीवन में होता हुआ महसूस कर सकते हैं. इस समय आप अपनी मेहनत और काबिलियत के साथ परियोजना पर कार्य करना शुरू कर सकते हैं. हो सकता है, कि कुछ रुकावटें आपके कार्य को पूरा होने में बाधा उत्पन्न करें. ऐसी स्थिति में इन रूकावटों का सामना कर आप अपने कार्यों को आगे ले जाने में सफल होंगे. अपने सहयोगियों की सलाह पर भी ध्यान दें. यदि कोई सहयोगी किसी कार्य को करने में गलती कर रहा है. तो उसको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करें. उसकी गलती पर उसे सजा देना आपकी सफलता को प्रभावित कर सकता है. परियोजना की सफलता के बाद इस योजना की सफलता का श्रेयअकेले ना लेते हुए सभी सहयोगियों को देकर आप अपना बड़प्पन जता सकते हैं. आपके इस व्यवहार से आपके उच्च अधिकारी काफी प्रभावित होंगे इस बात का विश्वास रखें.

स्वास्थ्य: यदि चलते समय घुटनों में लगातार दर्द बना हुआ है. तो किसी अच्छे अस्थि विशेषज्ञ को दिखाने का प्रयास करें. हो सकता है, कि आप गठियावात की समस्या से जूझ रहे हो.

आर्थिक स्थिति: माता से कुछ कीमती उपहार प्राप्त हो सकते हैं. यह भी हो सकता ह, कि वह आपको कुछ धनराशि खरीदारी करने के लिए दें.

रिश्ते: ननद-भाभी के बीच नोक झोंक बढ़ाने के कारण परिवार का माहौल कलहपूर्ण हो सकता है. इस स्थिति से बचने के लिए आप दोनों के बीच समझौता करने का प्रयास कर सकते हैं.

