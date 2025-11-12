Dhanu Tarot Rashifal 12 November 2025: नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है, आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Ace of Cups

आपको विश्वास है कि इस समय स्थितियां कितनी भी प्रतिकूल और कठिन क्यों ना हो. आप जल्द ही इन स्थितियों से बाहर निकल जाएंगे. आज आप कार्यक्षेत्र में जिस मुकाम पर पहुंचे हैं. उसके लिए आप हमेशा ईश्वर का आभार व्यक्त करते आए हैं. आप इस बात पर पूर्ण विश्वास करते हैं. कि आपकी मेहनत और लगन के ईश्वर की आपके ऊपर मेहरबानी आपको सफलता दिलाती आई है. इस समय जीवन में कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं. जो अभी थोड़े परेशानी भरे अनुभव हो रहे है.

और पढ़ें

जल्द ही प्रतिकूल परिस्थितियों की समाप्ति हो सकती है. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. परिवार में किसी नन्हे मेहमान का आगमन होने की संभावना भी नजर आ रही है. हो सकता हैं, कि आपके मित्र या किसी करीबी रिश्तेदार का विवाह भी इसी बीच संपन्न हो. नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है. अभी तक आपके और आपके जीवनसाथी के बीच सामंजस्य स्थापित न होने के कारण रिश्तो में खटपट चल रही हो. अब स्थिति की अनुकूलता आप दोनों के बीच मधुरता ला सकती हैं.

स्वास्थ्य: अपने दिनचर्या को नियमित बनाने का प्रयास करें. समय पर भोजन करना और सुबह-शाम की सैर तथा हल्के-फुल्के व्यायाम आपको चुस्त दुरुस्त बनाए रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: यदि आप किसी बड़े धन निवेश की सो रखे हुए हैं. तो योजना की सत्यता और उसके बारे में सभी जानकारी को अच्छे से समझने के बाद ही आप उसे योजना में अपना धन लगा सकते हैं.

Advertisement

रिश्ते: कभी-कभी रिश्तो की खटपट आपके सामने वाले का महत्व समझा सकती है.

---- समाप्त ----