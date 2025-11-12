scorecardresearch
 

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 12 November 2025: नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है, आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 12 November 2025: अभी तक आपके और आपके जीवनसाथी के बीच सामंजस्य स्थापित न होने के कारण रिश्तो में खटपट चल रही हो. अब स्थिति की अनुकूलता आप दोनों के बीच मधुरता ला सकती हैं.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Ace of Cups 
आपको विश्वास है कि इस समय स्थितियां कितनी भी प्रतिकूल और कठिन क्यों ना हो. आप जल्द ही इन स्थितियों से बाहर निकल जाएंगे. आज आप कार्यक्षेत्र में जिस मुकाम पर पहुंचे हैं. उसके लिए आप हमेशा ईश्वर का आभार व्यक्त करते आए हैं. आप इस बात पर पूर्ण विश्वास करते हैं. कि आपकी मेहनत और लगन के ईश्वर की आपके ऊपर मेहरबानी आपको सफलता दिलाती आई है. इस समय जीवन में कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं. जो अभी थोड़े परेशानी भरे अनुभव हो रहे है.

जल्द ही प्रतिकूल परिस्थितियों की समाप्ति हो सकती है. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. परिवार में किसी नन्हे मेहमान का आगमन होने की संभावना भी नजर आ रही है. हो सकता हैं, कि आपके मित्र या किसी करीबी रिश्तेदार का विवाह भी इसी बीच संपन्न हो. नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है. अभी तक आपके और आपके जीवनसाथी के बीच सामंजस्य स्थापित न होने के कारण रिश्तो में खटपट चल रही हो. अब स्थिति की अनुकूलता आप दोनों के बीच मधुरता ला सकती हैं. 

स्वास्थ्य: अपने दिनचर्या को नियमित बनाने का प्रयास करें. समय पर भोजन करना और सुबह-शाम की सैर तथा हल्के-फुल्के व्यायाम आपको चुस्त दुरुस्त बनाए रखेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

आर्थिक स्थिति थोड़ी डांवाडोल हो सकती है, खर्चों पर नियंत्रण रखें 
माता-पिता को धार्मिक स्थल पर ले जा सकते हैं, ऊर्जावान महसूस करेंगे 
स्वास्थ्य समस्या को अनदेखा न करें, भविष्य में बड़ी परेशानी बन सकती है 
नया वाहन खरीदने पर विचार कर सकते हैं, धैर्य के साथ काम करें 
मेहनत और बुद्धिमत्ता से आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएंगे, बजट बनाकर चलेंगे 

आर्थिक स्थिति: यदि आप किसी बड़े धन निवेश की सो रखे हुए हैं. तो योजना की सत्यता और उसके बारे में सभी जानकारी को अच्छे से समझने के बाद ही आप उसे योजना में अपना धन लगा सकते हैं. 

Advertisement

रिश्ते: कभी-कभी रिश्तो की खटपट आपके सामने वाले का महत्व समझा सकती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement