Dhanu Tarot Rashifal 11 February 2026: महत्वपूर्ण चीजों को अनदेखा न करें, व्यर्थ के विवाद से दूर रहें

धनु (Sagittarius):-

Cards :- Queen of wands

किसी बात को लेकर सामने वाले से मतभेद हो सकता है. इस कारण कार्य से भटकाव हो रहा है. प्रिय पर किसी बात को मनवाने के लिए दवाब न डालें. पहले सामने वाले को बात समझाएं और फिर उसकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करें. किसी के बनाए दायरे में रहकर कार्य करना पसंद नहीं कर रहे है. जिस कारण सामने वाले से अलग होकर स्वतंत्र कार्य कर सकते है. यदि कोई आपके अनुरूप कार्य न करें. तो उससे दूरी बनाने में जरा भी देर नहीं लगाते है.

यदि आप किसी नए संबंध या विवाह के लिए साथी की तलाश कर रहे हैं . तो किसी करीबी महिला के द्वारा इस समस्या का समाधान हो सकता हैं. परिवार की किसी बड़ी महिला का सहयोग पारिवारिक विवाद को सुलझाने में मिल सकता हैं. जीवन में कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं. जो आगे अच्छे प्रतिफल के रूप में वापस मिलेंगे.

दूसरों की बातों में आकर महत्वपूर्ण चीजों को अनदेखा न करें. व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने का प्रयास न करें हो सकता हैं. यदि किसी विषय को लेकर सामने वाले की कुछ बातें पसंद ना आए. तो ऐसी स्थिति में चुप रहना ही बेहतर होगा. कई बार शांत और संयमित रहना बड़ी बड़ी परेशानियों के समाधान दे देते हैं.

स्वास्थ्य : बढ़ते वजन को लेकर कई तरह की बीमारियां परेशान करने लगी हैं. उचित खानपान और नियमित दिनचर्या से सभी परेशानियों से निजात मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति: नई नौकरी आर्थिक स्थिति को सही करने में मदद कर सकेगी. धन का निवेश सोच समझकर करें.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ परिवार को लेकर अनबन हो सकती है. माता पिता के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते है.

