Dhanu Tarot Rashifal 10 November 2025: किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है, लोगों का सहयोग मिलेगा

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 10 November 2025: जल्द ही कार्य क्षेत्र में आपकी योजना की असफलता के बावजूद भी किसी नई परियोजना में सहायक के रूप में आपकी नियुक्ति की जा सकती है. आपके उच्च अधिकारियों का आप पर विश्वास अभी भी कायम है.

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Eight of cups 
कुछ करीबी रिश्तों में निर्णायक मोड़ आ सकते हैं यह भी हो सकता है कि आप सामने वाले से अलगाव कर ले. अपने जीवन में आप इतना कुछ उतार-चढ़ाव देख चुके हैं. कि आपके लिए जीवन के प्रति मोह समाप्त होता नजर आ रहा हैं. मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव काफी बढ़ता जा रहा है. आप किसी ऐसे आध्यात्मिक स्थान पर जाने की महत्वाकांक्षा रख रहे हैं. जहां पर आप अपने जीवन में सुकून और शांति को प्राप्त कर सकें. पूर्व में घटित कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके जीवन में काफी परिवर्तन ले आई हैं.

उन यादों से दूर जाने का प्रयास कर सकते हैं. आप ऐसा महसूस करेंगे, कि सब कुछ खो देने के बाद भी आपका आत्मविश्वास और सोच की सकारात्मक बनी हुई है. जल्द ही कार्य क्षेत्र में आपकी योजना की असफलता के बावजूद भी किसी नई परियोजना में सहायक के रूप में आपकी नियुक्ति की जा सकती है. आपके उच्च अधिकारियों का आप पर विश्वास अभी भी कायम है.

इस बात को सोचकर आप उत्साहित हो सकते हैं. जो भी कुछ असफलता आपके कार्य में आपको प्राप्त हुई है. उसका पुनर्विलोकन करके इस बात का ध्यान रखेंगे, कि नए कार्य में उस तरह की किसी भी गलती का दोहराव ना हो. जीवनसाथी के साथ संबंधों में बढ़ती गलतफहमियां इस संबंध को टूटने के कगार पर ला सकती हैं. किसी बड़े बुजुर्ग के समझाने पर इस रिश्ते को एक मौका और देने का प्रयास कर सकते हैं. इस समय आप दोनों अपने बीच की गलतफहमियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे. हो सकता हैं कि यह विवाह संबंध सुधार की तरफ अग्रसर हो जाएं. 

स्वास्थ्य: नींद की कमी के कारण सर दर्द और कमजोरी महसूस कर सकते हैं. इसके लिए अपनी दैनिक दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ रही है. 

आर्थिक स्थिति: किसी नए कार्य की शुरुआत एक छोटे स्तर पर अपने मित्र के साथ साझेदारी में कर सकते हैं. 

रिश्ते: यदि जीवनसाथी के साथ अनबन बढ़ती जा रही है. तो इस समस्या को सुधारने का प्रयास बातचीत से कर सकते हैं. 

---- समाप्त ----
