Dhanu Tarot Rashifal 10 February 2026: लोगों के साथ सोच समझकर व्यवहार करें, दूसरों को खुद पर निर्भर न होने दें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 10 February 2026: कुछ ऐसी समस्याएं सामने आ सकती है. जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते खराब कर सकती है. लोगों के साथ सोच समझकर व्यवहार करें. दूसरों को खुद पर निर्भर न होने दें. ऐसे लोगों का साथ आगे परेशानी में डाल सकता है. 

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Seven of swords 
किसी कार्य की सफलता मेहनत के साथ आपकी अच्छी या बुरी सोच पर भी निर्भर करती है. किसी कार्य की सफलता प्राप्ति के लिए ज्यादा मेहनत की जगह कुछ अनैतिक साधनों का उपयोग करने की सोच बन सकती है. इस तरह की गलत वृत्ति मन में आने से आगे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. मेहनत की जगह बेईमानी से कार्य को पूरा करने की सोच आगे मान सम्मान को कम कर सकती है. जिससे न केवल आपके कार्यों की सफलता पर असर पड़ेगा. बल्कि आगे आपकी छवि भी प्रभावित होगी.

इस समय किसी से वाद विवाद चल रहा है. तो आपको सलाह दी जाती है,कि सीधी लड़ाई काम नहीं आएगी. थोड़ी चालाकी और सूझबूझ से स्थिति को पक्ष में किया जा सकता है. और साथ ही अन्य लोगों गलत मंसूबों को भी विफल कर पाएंगे. कुछ ऐसी समस्याएं सामने आ सकती है. जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते खराब कर सकती है. लोगों के साथ सोच समझकर व्यवहार करें. दूसरों को खुद पर निर्भर न होने दें. ऐसे लोगों का साथ आगे परेशानी में डाल सकता है. 

स्वास्थ्य: अपनी बुरी आदतों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं. मन को योगा और ध्यान से शांत रखने का प्रयास करें. 

आर्थिक स्थिति: किसी गलत कार्य में धन लगाने के कारण आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है. 

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ अपने रिश्तों में आ रही दूरी को कम करने का प्रयास करेंगे. 

