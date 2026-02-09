Dhanu Tarot Rashifal 9 February 2026: परिजनों-मित्रों-सहयोगियों के साथ अच्छा समय बिताएं, लाभ होगा

धनु (Sagittarius):-

Cards:- The Sun

पुराने साझेदार के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ सकता है. इस समय पैसों के लेनदेन को लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ रहा है. ऐसी स्थिति में दोनों आपसी सहमति से साझेदारी खत्म करने का निर्णय ले सकते है. हालांकि ये निर्णय आसान नहीं होगा. अब व्यवसाय को पुनः नई शुरुआत के साथ करना पड़ सकता है. इस बात को लेकर चिंतित हो सकते है. किसी पुराने मित्र से मुलाकात चिंताओं को कम कर सकती है. सामने वाला परेशानी में मदद कर सकता है.

अचानक से सब कुछ चमत्कार की तरह लग सकता हैं. ईश्वर का आभार व्यक्त करेंगे. इस समय पूरी ऊर्जा और जोश के साथ कार्यों को आगे बढ़ाए. यदि कहीं मदद की जरूरत लग रही हैं. तो सामने वालों से मदद मांग सकते हैं. धीरे धीरे आप पाएंगे, कि सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं का अंत होता नज़र आने लगेगा. सारी स्थितियां सही होने के बावजूद भी ये समय थोड़ा सावधान रहने की सलाह दे सकता हैं.

जरूरत से ज्यादा जिज्ञासा नुकसान पहुंचा सकती हैं. किसी व्यक्ति के बारे में उतना ही जानने की कोशिश करें. जितना सामने वाला बताएं. इससे ज्यादा जानना सबक दे सकता है. जोखिम पूर्ण कार्यों को करते समय पहले से ही सजग और सावधान रहें. अपने परिजनों , मित्रों और सहयोगियों के साथ अच्छा समय बिताए.

स्वास्थ्य: मौसम में बदलाव परिवार के नन्हें सदस्य की तबियत खराब कर सकता हैं. खान पान में परहेज रखें. साथ ही चिकित्सक की सलाह लेते रहें.

आर्थिक स्थिति: कोई बड़ा धन निवेश पूर्ण होने वाला है. इस पूंजी से कोई बड़ी जमीन खरीदी जा सकती हैं.

रिश्ते: दिल से निभाए रिश्ते विश्वास बनाए रखते है. विवाह के लिए मनचाहे साथी की तलाश जारी हैं.

