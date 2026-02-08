Dhanu Tarot Rashifal 8 February 2026: लॉटरी लग सकती है, जल्दबाजी ना करें

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Ten of Cups

आपकी ईश्वर पर आस्था और विश्वास अटूट बनी हुई है.इस बात का आपको पूर्ण विश्वास है.कि समय आने पर आपको सब कुछ मिल जायेगा.अपने परिजनों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं.काफी लंबे समय बाद सभी परिजनों के साथ आनंदमय समय व्यतीत करने की तैयारी कर सकते हैं.इस समय अपने कार्य क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है.इस उपलब्धि को जश्न के रूप में मनाने की इच्छा रख सकते हैं.ये बात समझने का प्रयास करें.

कि ये सफलता केवल स्वयं के प्रयासों से ही प्राप्त नहीं हुई हैं.आपके परिजनों, मित्रों और सहयोगियों का सहयोग भी इसमें शामिल है.कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग अवश्य है.जो आपके कार्यों की लगातार आलोचना करते आए. इस आलोचना को हमेशा सकारात्मक रूप से लेते आये है.कभी किसी भी कार्य में असफलता प्राप्त करने के बाद भी आगे बढ़ाने के प्रयास को में कमी नहीं आने देते है.इस बात को लेकर निश्चिंत है. कि ईश्वर देर से ही सही पर आपके कार्यों का अच्छा प्रतिफल अवश्य देंगे.

स्वास्थ्य : पूर्व की स्वास्थ्य समस्या से मुक्ति मिलती दिख रही है.जल्दबाजी में कार्य करने की आदत कई बार बड़ी चोट लगने का कारण बन सकती है.

आर्थिक स्थिति: कहीं से अचानक से पुरस्कार या लॉटरी से धनराशि मिल सकती है.धन का निवेश सोच समझकर करें.

रिश्ते: संतान सुख की चाहत जल्द ही पूरी हो सकती है.विवाह के लिए अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है.

