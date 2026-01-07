Dhanu Tarot Rashifal 7 January 2026: अचानक कुछ पैसा मिल सकता है, नौकरी में पदोन्नति हो सकती है

धनु(Sagittarius):-

Cards:- Six of pentacles

कुछ लोगों का आपसे जुड़ाव धन के कारण हो सकता है. ऐसे लोगों की जरूरतें कभी भी पूरी नहीं होती हैं. इस बात को समझने का प्रयास करें. सामने वाले को अपनी अच्छाई का फायदा ना उठने दें. दोस्तों पर अंधाधुंध पैसा खर्च न करें. जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों से मदद मिलना मुश्किल हो सकता है. आमदनी से अधिक खर्च न करें. आय और व्यय में संतुलन बनाए रखें. अपनी आर्थिक स्थिति की जानकारी हर किसी के साथ साझा ना करें. ऐसे लोग जिन्हें सच में मदद की जरूरत पड़ रही है. उनकी मदद करने के हर संभव प्रयास करें. समाज सेवा के कार्यों में जुड़ सकते हैं.

और पढ़ें

किसी पुराने मित्र की व्यवसाय में आर्थिक मदद करेंगे. ससुराल पक्ष से व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है. इस बात से मन प्रसन्न होगा. स्वार्थवश दूसरों पर उपकार न करें. बदले की भावना से कोई कार्य न करें. कार्यों को समय पर पूरा करें. सामने वाले की गलतियों को हमेशा माफ न करें. अचानक से कुछ पैसा मिल सकता हैं. इस पैसे का सदुपयोग करें. नौकरी में पदोन्नति हो सकती हैं.

स्वास्थ्य: गले में तकलीफ के चलते ठंडी चीजों का सेवन न करें. इससे संक्रमण हो जाएगा.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक अच्छी हो सकती है. पैसों का लेनदेन न करें.

रिश्ते: बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. इससे सभी लोग उत्साहित होंगे.

---- समाप्त ----