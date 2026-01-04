Dhanu Tarot Rashifal 4 January 2026: रिश्ते में मजबूती लाएं, मंसूबे पूरे होंगे

धनु (Sagittarius):-

Cards :The High Priestess

लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना और सामने वाले को सही सलाह देने का प्रयास करना मन को सुकून और शांति दे सकता है.इससे लोगों के बीच लोकप्रियता बढ़ सकती है.प्रिय के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता हैं.इस स्थिति में सामने वाला अपनी गलती को छिपा कर आप पर हावी होने का प्रयास कर सकता हैं.जिसके चलते खुद को अकेला महसूस कर सकते है.किसी के साथ भी अपनी परेशानी को साझा करें.करीबी व्यक्ति के दुःख दर्द साझा कर सकते है.

अपने लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास मन को शांत करने में सहायक साबित हो सकता है.धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ते रहे.जीवनसाथी को लेकर मन में बनी चिंता का निराकरण करें.वैवाहिक जीवन में किसी का हस्तक्षेप आपको परेशान कर सकता हैं.कोशिश कर सामने वाले के किसी भी मंसूबे को पूरा न होने दें.यदि जरूरत हो तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते में मजबूती लाएं.जो काफी अनुभवी हो.

स्वास्थ्य :मन में बेचैनी और उद्गीनता के कारण आपको तनाव रह सकता है.लोगों से बात कर अपने तनाव को दूर कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति : धन का अनावश्यक दुरुपयोग न करें. धन का निवेश सही जगह पर करना भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकेगा.

रिश्ते : किसी भी संबंध पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे है.पूर्व में घटित कुछ घटनाएं आपके जीवन में नए संबंध बनाने नही दे पा रही है.

