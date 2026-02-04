scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 4 February 2026: लापरवाही ना करें, मित्र से मिलेंगे

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 4 February 2026: साझेदारी में किए गए व्यवसाय में साझेदार द्वारा पैसों का गबन किया जा सकता है.इस बात के चलते इस साझेदारी को समाप्त कर सकते हैं.

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Four of wands
जीवनसाथी के साथ विदेश यात्रा पर जा सकते हैं.एक दूसरे को भली भांति जानने के लिए यह एक अच्छा प्रयास हो सकता है.पूर्व में इस रिश्ते में चल रहा तनाव पारिवारिक कलह का कारण बना हुआ था. कार्य क्षेत्र में किसी योजना की असफलता के लिए अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं.आपके कार्य से जिसे नुकसान हुआ है.उससे माफी मांग सकते है.

साझेदारी में किए गए व्यवसाय में साझेदार द्वारा पैसों का गबन किया जा सकता है.इस बात के चलते इस साझेदारी को समाप्त कर सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है.इस समय की गई मेहनत का अच्छा परिणाम उन्हें जल्द ही प्राप्त हो सकता है.परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को लेकर लापरवाही ना करें.किसी कार्य के लिए अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं.कानूनी मामलों में निर्णय विपक्ष में जा सकता है. यदि किसी कार्य में असफलता प्राप्त हुई है.तो उसे कार्य का पुनः अवलोकन करें. असफलता का कारण स्वत: ही सामने आ जाएगा.

स्वास्थ्य: नाक की हड्डी बढ़ती नजर आ रही है. चिकित्सक से शल्य चिकित्सा के विषय में जानकारी ले सकते है.

आर्थिक स्थिति: विदेश से आया मित्र किसी साझेदारी का प्रस्ताव ला सकता है. यह एक लाभदायक साझेदारी साबित होगी. 

रिश्ते:मनचाहे जीवनसाथी से मुलाकात हो सकती है. जल्द ही विवाह की तैयारियां शुरू हो जाएंगी.

