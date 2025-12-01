Dhanu Tarot Rashifal 1 December 2025: धैर्य से काम लें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें

धनु (Sagittarius):-

Cards:- The Emperor

किसी व्यक्ति के कार्य को लेकर क्रोधित हो सकते हैं. सामने वाले की लापरवाही के चलते कार्य की सफलता प्रभावित हो सकती है. इस बात की आशंका हो रही है.बार-बार समझाने के बाद भी सामने वाला बात मान नहीं रहा है.इस समय आप किसी व्यक्ति को लेकर काफी गुस्सा हो सकते हैं.इस बात का असर आपके व्यवसाय/नौकरी की साख पर पड़ सकता हैं.इस समय क्रोध की जगह शांति और नीति से कार्य लेना सही होगा.इस समय गुस्से से कार्य को पूरा करवाना उचित नहीं होगा.धैर्य संयम के साथ इस स्थिति से बाहर निकालने के प्रयास करें परिवार के किसी सदस्य की गलत संगत के चलते मान सम्मान धूमिल हो सकता है सामने वाले को सही राह पर लाने की कोशिश कर सकते हैं परिवार की छवि को बेहतर बनाने के प्रयास करेंगे कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ नई परियोजना पर चार विमर्श कर सकते हैं कार्यों को समय पर पूरा करेंगे. यदि किसी से विवाद की स्थिति बन रही है.तो गुस्से की जगह नम्रता और संयम के साथ स्थिति को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: नियमित दिनचर्या से स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं. पर्याप्त नींद लेने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति: एक छोटे कुटीर उद्योग को शुरू करने के लिए जीवनसाथी के साथ धन की व्यवस्था कर सकते हैं.

रिश्ते:प्रिय का आयु में बड़ा होना विवाह के लिए परेशानी बन सकता है. परिजनों को समझने का प्रयास करेंगे.



