आज 19 सितंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

धनु - भाग्य की अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. करीबियों के सहयोग व मदद से आगे बढ़ेंगे. कामकाज में तेजी बनी रहेगी. सभी कार्यों को आगे बढ़ाने की सोच रखें. नवीन गतिविधियों से जुड़ेंगे. कामकाज में संतुलन बनाए रखेंगे. सुविधा संसाधन बढ़ाएंगे. भाग्य वृद्धि के संकेत बने हुए हैं. मनोरंजक कार्यों में शामिल होंगे. निजी संबंध संवरेंगे. स्थितियां संवार पर होंगी. आय अच्छी रहेगी. शिक्षा पर जोर रहेगा. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. आस्था अध्यात्म बढ़ाएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- परिश्रम व लगन से लक्ष्यों को पाएंगे. विपक्षियों की चालों को नाकाम करेंगे. विविध कार्यों में प्रभावशाली रहेंगे. कारोबारी विस्तार पर बल रहेगा. करियर व्यापार में संपर्क संवाद बेहतर रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक सफलता का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. श्रेष्ठ प्रयासां को बनाए रखेंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. आय के नवीन स्त्रोत निर्मित होंगे. पद प्रतिष्ठा और अवसर बढ़ेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह पर बल बना रहेगा. अपनों के साथ से सुखकर मामले संवरेगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. रिश्तों को बल मिलेगा. करीबियों को समय देंगे. मन की बात कह पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. संबंधों को मजबूती देंगे. प्रेमपक्ष संवार पाएगा. सभी का ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निर्णय क्षमता बढ़ेगी. विश्वास को बल मिलेगा. उत्सव सा वातावरण रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा. अनुकूलता बढ़ेगी.

Advertisement

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : पाइनेपल

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण पूजन एवं विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. मातृशक्ति का आदर सम्मान बनाए रखें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मदद का भाव रखें.

---- समाप्त ----