आज 18 जनवरी 2026 धनु राशिफल: आधुनिक प्रयास बढ़ेंगे, चहुंओर लाभ बना रहेगा

Aaj ka Dhanu Rashifal 18 January 2026, Sagittarius Horoscope Today: साख सम्मान और संग्रह में वृदिध होगी.पहल और दखल बनाए रखेंगे.विविध आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा.जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

धनु - पारिवारिक संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे.परंपरागत मामलों में उत्साह बना रहेगा.महत्वपूर्ण आयोजन से जुड़ सकते हैं.चर्चाएं सफल होगी.सुविधा संसाधन बल पाएंगे.उत्सव में प्रमुखता से शामिल होंगे.इच्छित वस्तु की प्राप्ति संभव है.पैतृक मामले सुधरेंगे.प्रबंधन संवार पाएगा.साख सम्मान और संग्रह में वृदिध होगी.पहल और दखल बनाए रखेंगे.विविध आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा.जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.अपनों के वादे पूरा करेंगे.शुभता बढ़त पर बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक संपर्कां का लाभ मिलेगा.पेशेवर मोर्चे पर बेहतर रहेंगे.प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे.प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे.पेशेवर ज्यादा सफल होंगे.व्यापार के प्रति समर्पित रहेंगे.कार्योंं में सक्रियता लाएंगे.

धन संपत्ति- धनसंपत्ति के मामले पक्ष में रहेंगे.वाद विवाद सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे.लक्ष्य की ओर गति बनाए रखेंगे.नियमों का पालन बनाए रखेंगे.आधुनिक प्रयास बढ़ेंगे.चहुंओर लाभ बना रहेगा.योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में आत्मविश्वास बना रहेगा.रिश्ते सहज बने रहेंगे.अतिथियों का सत्कार करेंगे.भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण बढेगा.मित्रों संग सुखद पल बिताएंगे.प्रिय से जरूरी चर्चा होगी.उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे.करीबी मददगार रहेंगे.भेंट के अवसर बनेंगे.सभी से तालमेल बढ़ेगा.


स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बनाए रखेंगे.खानपान पर ध्यान देंगे.उत्साह मनोबल ऊंचा बना रहेगा.धैर्य और संतुलन बढ़ाएंगे.घर की साज संवार रखेंगे.
शुभ अंक : 1 2 3 और 9

शुभ रंग :  सनराइज

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्य दें.आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.सूखे फलों का प्रसाद बांटें.शुभ संस्कारों बढ़ावा दें.
 

