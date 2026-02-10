scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 10 फ़रवरी 2026 धनु राशिफल: धनु राशि वालों को रहना होगा मानसिक तनाव से दूर, रुका हुआ मिल सकता है वापिस

Aaj ka Dhanu Rashifal 10 February 2026, Sagittarius Horoscope Today: वाणिज्यिक संबंधों के प्रति सजग रहेंगे. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च निवेश में सजगता रखेंगे. आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा. कामकाज सामान्य रहेगा.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु - आवश्यक लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखें. कार्यों में लापरवाही न करें. रिश्तों में सामंजस्य बढ़ाएं. लिखापढ़ी व पेपरवर्क बढ़ाएं. निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. रिश्तेदारों का समर्थन मिलेगा. जिम्मेदारियों को निभाने में लापरवाही न दिखाएं. कामकाजी मामले प्रभावित रहेंगे. वाणिज्यिक संबंधों के प्रति सजग रहेंगे. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च निवेश में सजगता रखेंगे. आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा. कामकाज सामान्य रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार पर ध्यान दें. वाणिज्यिक गतिविधियों में निरंतरता लाएं. कामकाजी चर्चाओं में भाग लेंगे. आर्थिक विषयों में धैर्य रखेंगे. सूझबूझ से निर्णय लें. ठगे जाने की आशंका है.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में नियम का पालन रखें. व्यावसायिक संवाद संवारें. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. बजट पर फोकस होगा. अनजान से दूर रहेंगे. खर्च बढ़ेगा. निवेश के कार्यों से जुड़ेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

यात्रा से लाभ होगा, उपाय-कौए को रोटी खिलाएं
लक्ष्य साधेंगे, व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा
धनु: आपका सम्मान और बढ़ेगा, करियर पर ध्यान देने का समय है
कामकाजी प्रयासों में तेजी आएगी, व्यापार में उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा
धनु राशि वाले नौकरी में पाएंगे पदौन्नति, प्रतियोगी परीक्षा में पाएंगे सफलता

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में धैर्य दिखाएं. रिश्तों को बल मिलेगा. सहजता सजगता से आगे बढ़ें. चर्चा संवाद में सहज रहें. तालमेल बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएं. प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लें. संवेदनशीलता पर नियंत्रण रखें. विपक्षियों से सतर्क रहें. मितभाषी बने रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन रखें. तर्क पर जोर दें. व्यवस्थित दिनचर्या रखें. वचन से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें.

शुभ अंक : 1, 3 और 9

Advertisement

शुभ रंग : केशरिया

आज का उपाय : महाबली और ज्ञानियों में अग्रणी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं.लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सहयोग करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement