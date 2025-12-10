आज 10 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वालों के शासन प्रशासन के कार्य गति लेंगे, महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे

धनु - भाग्य की राह आसान बनी रहेगी. करियर कारोबार के हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. लेनदेन में बेहतर बने रहेंगे. लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों से सलाह लेंगे. धर्म और आस्था के मामले संवेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. सभी का विश्वास पाएंगे. पद प्रतिष्ठा से जुड़े मामले संवरेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी बने रहेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. योजनागत प्रयासों में उम्मीद से अच्छा करेंगे. लाभ बढ़त पर बनाए रहेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामलों में सभी मददगार होंगे. शासन प्रशासन के कार्य गति लेंगे. लंबित कार्यों में गति आएगी. कामकाज उत्तम रहेगा. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर होगा.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक परिणाम संवरेंगे. आर्थिक लक्ष्यों को साधेंगे. कारोबारी गतिविधियों में प्रभाव बढ़ेगा. साहस पराक्रम बना रहेगा. सहयोग की भावना बढ़ेगी. सफलता का प्रतिशत संवारेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों से उचित प्रस्ताव पाएंगे. मित्रों का समर्थन उत्साहित रखेगा. रिश्तों में सुधार होगा. संबंधों को बल मिलेगा. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. अपनों के लिए उचित प्रयास करेंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. घर में हर्ष आनंद रहेगा. मेलजोल के अवसर बढ़ेंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व संवार पाएगा. अनुबंधों का सम्मान करेंगे. निजी कार्य गति लेंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. विनम्रता बढ़ाएंगे. रोग दोष दूर होंगे.

शुभ अंक : 1 और 3

शुभ रंग : पाइनेपल

Advertisement

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. आस्था भाव रखें.

---- समाप्त ----