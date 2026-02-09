आज 9 फ़रवरी 2026 धनु राशिफल: लक्ष्य साधेंगे, व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा

धनु - सत्ता और प्रबंधन के प्रयास संतुलित बने रहेंगे. सबके सहयोग से लाभ एवं संवार बढ़ाएंगे. व्यावसायिक सुविधा संसाधन बल पाएंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. सभी क्षेत्रों में अनुकूलन रहेगा. वार्ताएं सफल होंगी. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. उपलब्धियां बनाए रखने में सहज रहेंगे. चहुंओर इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. लाभ संवार पर बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. सबका भरोसा जीतेंगे. अवसरों को भुनाएंगे.

नौकरी व्यवसाय - महत्वपूर्ण प्रयास बल पाएंगे. कार्य व्यापार में उन्नति बनी रहेगी. भेंटवार्ता में सक्रियता दिखाएंगे. अधिकारियों का समर्थन रहेगा. सहज उपलब्धियां प्राप्त करेंगे. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. व्यवस्था का लाभ लेंगे.

धन संपत्ति- बचत पर फोकस बना रहेगा. कार्यविस्तार के प्रयास बढ़ाएंगे. लाभकारी वातावरण भुनाएंगे. आर्थिकी पर फोकस बढ़ाएंगे. पैतृक मामलों में बेहतर रहेंगे. लंबित कार्योंं में सक्रियता आएगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.

प्रेम मैत्री- मित्रगण सहयोग देंग. मन के मामलों में शुभता बनी रहेगी. प्रेम प्रसंगों को संवारेंगे. रिश्ते मधुर बने रहेंगे. गरिमा का ध्यान देंगे. स्वजनों के हितों को साधेंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. भावनात्मक प्रयासों में सफलता मिलेगी. परस्पर सहजता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य साधेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. जीवनशैली संवरेगी. उत्साह मनोबल रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी. सहयोग की भावना रखेंगे.

शुभ अंक : 2 3 और 9

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : शिवशंकर भोलेनाथ का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सहकार बढ़ाए रखें.

---- समाप्त ----