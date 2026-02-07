scorecardresearch
 
आज 7 फ़रवरी 2026 धनु राशिफल: धनु राशि वाले नौकरी में पाएंगे पदौन्नति, प्रतियोगी परीक्षा में पाएंगे सफलता

Aaj ka Dhanu Rashifal 7 February 2026, Sagittarius Horoscope Today: आय के स्त्रोत सृजित होंगे.  व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे.  नियम पालन रखें.  प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे.  नेतृत्व क्षमता संवरेगी.  कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे.  

धनु -  आर्थिक प्रबंधन में बेहतर बने रहेंगे.  वाणिज्यिक लाभ का प्रतिशत पर बढ़त पर रहेगा.  उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.  आय के स्त्रोत सृजित होंगे.  व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे.  नियम पालन रखें.  प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे.  नेतृत्व क्षमता संवरेगी.  कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे.  विभिन्न अवसरों को भुनाएंगे.  कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे.  धनधान्य में वृदिध होगी.  बढ़त पर रहेगा.  विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.  चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. 

नौकरी व्यवसाय- लक्ष्यों को साधेंगे.  कामकाज पूरा करने का प्रयास रहेगा.  करियर व्यापार में सकारात्मकता बनी रहेगी.  लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे.  उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे.  इच्छित फल परिणाम बनेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक पर जोर बना रहेगा.  वित्तीय पक्ष बेहतर रहेगा.  मामले लंबित न छोड़ें.  प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे.  पेशेवरों से जुड़ाव होगा.  कारोबारियों का भरोसा रखेंगे.  विभिन्न प्रयासों के मामले सधेंगे. 

प्रेम मैत्री- स्वजनों में विश्वास बढ़ेगा.  प्रियजनों पर फोकस रहेगा.  मन के मामले पक्ष में रहेंगे.  भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी.  साथी सहयोग करेंगे.  प्रेम प्रयासों को बल मिलेगा.  रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. व्यक्तिगत संबंध संवार लेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावी होगा.  कार्यों में गति रखेंगे.  प्रतिभा संवरेगी.  स्वयं पर ध्यान देंगे.  मनोबल ऊंचा रहेगा. चर्चा संवाद संवरेंगे.  स्वास्थ्य में सुधार होगा. 

शुभ अंक : 1, 3, 7 और 9  

शुभ रंग : पीला

आज का उपाय : भगवान महावीर हनुमानजी के दर्शन पूजा वंदना करें.  शनिदेव स्मरण बनाए रखें.  तिल तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं.  फोकस रखें. 

---- समाप्त ----
