आज 6 जनवरी 2026 धनु राशिफल: कारोबार के प्रयास सामान्य होंगे, उद्योग वाणिज्य में जल्दबाजी न दिखाएं

धनु- सेहत के मामले में कोई लापरवाही न दिखाएं. आत्मविश्वास बनाए रहें. वाणी व्यवहार में सहज संतुलन बढ़ाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मित्रों का सहयोग बना रहेगा. धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहेंगे. मेहमानों की आवक बनी रह सकती है. व्यवहार में सजगता रखें. स्वास्थ्य संकेतों को नजरअंदाज न करें. अवसरों को भुनाएं. सब से बना़कर चलें. वार्ता में गंभीरता दिखाएंगे. सहनशील रहेंगे. आर्थिक क्षेत्रों में आकस्मिक अवसर बने रहेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- जिम्मेदारों से सलाह रखें. करियर में धैर्य अनुशासन से नियंत्रण बनाए रखें. विरोधियों से सजग रहें. आय सामान्य रहेगी. जरूरी सूचना मिलना संभव है. पहल करने से बचें. अतिभार न उठाएं.

धन संपत्ति- कारोबारी परिस्थितियों का दबाव अनुभव करेंगे. कार्ययोजनाएं चुनौतीपूर्ण रहेंगी. विवेक से लक्ष्य सधेंगे. सजगता बनाए रहेंगे. कारोबार के प्रयास सामान्य होंगे. उद्योग वाणिज्य में जल्दबाजी न दिखाएं.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक विषयों में फोकस बढ़ाएं. मान सम्मान बनाए रहें. कुटुम्ब से करीबी बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में सतर्क रहेंगे. बड़़प्पन से आगे बढ़ेंगे. रक्त संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. सबको साथ लेकर चलें. वाणी व्यवहार में मधुरता रखें. प्रियजनों से भेंट व स्नेह बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- संवाद में सजगता बढ़ाएं. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. वचन निभाएं. उत्साह बनाए रहें. मनोबल से काम लें. जिद से बचें.

शुभ अंक : 3 6 8 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : महाबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ चना और मिष्ठान्न बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अपरिचित से दूरी रखें.

---- समाप्त ----
