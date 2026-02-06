आज 6 फ़रवरी 2026 धनु राशिफल: निसंकोच आगे बढ़ेंगे, आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे

धनु - महत्वपूर्ण वार्ताएं सफल होगी. व्यवसायिक एवं आर्थिक उपलब्धियां बढ़त पाएंगी. उत्साह और आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. सहकारिता में रुचि रखेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. प्रशासन प्रबंधन के मामले पक्ष में रहेंगे. कार्य व्यापार बेहतर बनाए रहेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. उपलब्धियां हासिल करेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. साख और प्रभाव में वृद्धि होगी. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली रहेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.
नौकरी व्यवसाय- प्रशासनिक उपलब्धियां बढ़ेंगी. पेशेवर वार्ताओं में तेजी बनाए रखेंगे. पैतृक पक्ष बेहतर रहेगा. सरकारी मामलों को बल मिलेगा. वरिष्ठ सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे. उल्लेखनीय कार्य बनेंगे.
धन संपत्ति- वित्तीय लाभ संवारेंगे. प्रतिभा और योग्यता के प्रदर्शन में आगे रहेंगे. पद प्रतिष्ठा बल पाएंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. सबका सहयोग बना रहेगा. चहुंओर लाभ व संवार के अवसर बनेंगे.
प्रेम मैत्री- घर परिवार में अपनों का समर्थन पाएंगे. विपक्षियों की संख्या में कमी आएगीं. सहकारिता की भावना बढ़ेगी. मन की बात कह पाएंगे. व्यक्तिगत मामले सुखद रहेंगे. परिजनों से शुभ सूचना मिल सकती है. तुरत प्रतिक्रिया से बचें. संपर्क संवाद संवरेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा.
स्वास्थ्य मनोबल- सहज संवाद बनाए रखेंगे. निर्णय लेने में बेहतर बने रहेंगे. सेहत संबंधी मामलों में सुधार आएगा. शारीरिक दोष दूर होंगे. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.
शुभ अंक : 3 6 और 9
शुभ रंग : वासंती
आज का उपाय : आदिशक्ति देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. जप साधना बढ़ाएं. सहकार बढ़ाएं.