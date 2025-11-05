आज 5 नवंबर 2025 धनु राशिफल: खर्चे बढ़ सकते हैं, गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें

धनु राशि

विदेश से संबंधित कार्य सफल होंगे. मन की चिंता दूर होगी. छात्रों को पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना होगा. करियर से जुड़े फैसले सावधानी से करें. किसी को पैसा उधार देने से बचें. व्यापार में नुकसान की संभावना है.



आर्थिक: विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी. लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें.

प्रेम-विवाह: रिश्ते में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखें. भावनाओं में बहकर कोई वादा न करें.

पढ़ाई: छात्रों को आज नई दिशा में सोचने का अवसर मिलेगा. कोई नया कोर्स शुरू कर सकते हैं.

सेहत: सिरदर्द या आंखों में जलन की समस्या रह सकती है. डिजिटल स्क्रीन टाइम घटाएं.

आज का उपाय: पीले कपड़े पहनें और भगवान विष्णु की पूजा करें.

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 7

---- समाप्त ----